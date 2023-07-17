https://ria.ru/20230717/artek-1884714217.html
Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек"
Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек" - РИА Новости, 17.07.2023
Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек"
Глава минпросвещения России Сергей Кравцов в ответ на санкции Британии против "Артека" пригласил "западных функционеров" посетить детский центр и убедиться в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:50
2023-07-17T17:50
2023-07-17T17:50
россия
республика крым
артек
сергей кравцов
великобритания
украина
санкции
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава минпросвещения России Сергей Кравцов в ответ на санкции Британии против "Артека" пригласил "западных функционеров" посетить детский центр и убедиться в том, что дети "прекрасно отдыхают". "Что касается "Артека", то мы приглашаем западных функционеров, принимающих подобные решения, для начала посетить детский центр и воочию убедиться, как ребята здесь в современных условиях прекрасно отдыхают, получают яркие впечатления и новые знания, общаются со своими сверстниками", - сказал Кравцов, его слова приводит министерство просвещения России. Он добавил, что вместо упадка, к которому украинские власти вели детский центр, "Артек" значительно преобразился: за последние девять лет улучшена инфраструктура, созданы новые пространства, лагерь вернул свои лучшие традиции и по праву является одним из ведущих мировых центров отдыха, воспитания и единения детей". В понедельник Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, а также международный детский центр "Артек". Детский центр, согласно документу британского правительства, попал под санкции, так как он "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, артек, сергей кравцов, великобритания, украина, санкции
Россия, Республика Крым, Артек, Сергей Кравцов, Великобритания, Украина, Санкции
Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек"
Министр Кравцов в ответ на санкции Лондона пригласил западных функционеров в "Артек"