https://ria.ru/20230717/artek-1884714217.html

Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек"

Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек" - РИА Новости, 17.07.2023

Кравцов в ответ на санкции пригласил западных функционеров посетить "Артек"

Глава минпросвещения России Сергей Кравцов в ответ на санкции Британии против "Артека" пригласил "западных функционеров" посетить детский центр и убедиться в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:50

2023-07-17T17:50

2023-07-17T17:50

россия

республика крым

артек

сергей кравцов

великобритания

украина

санкции

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава минпросвещения России Сергей Кравцов в ответ на санкции Британии против "Артека" пригласил "западных функционеров" посетить детский центр и убедиться в том, что дети "прекрасно отдыхают". "Что касается "Артека", то мы приглашаем западных функционеров, принимающих подобные решения, для начала посетить детский центр и воочию убедиться, как ребята здесь в современных условиях прекрасно отдыхают, получают яркие впечатления и новые знания, общаются со своими сверстниками", - сказал Кравцов, его слова приводит министерство просвещения России. Он добавил, что вместо упадка, к которому украинские власти вели детский центр, "Артек" значительно преобразился: за последние девять лет улучшена инфраструктура, созданы новые пространства, лагерь вернул свои лучшие традиции и по праву является одним из ведущих мировых центров отдыха, воспитания и единения детей". В понедельник Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, а также международный детский центр "Артек". Детский центр, согласно документу британского правительства, попал под санкции, так как он "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

республика крым

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, артек, сергей кравцов, великобритания, украина, санкции