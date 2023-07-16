https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884500930.html

Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте

Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте - РИА Новости, 16.07.2023

Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:11

2023-07-16T22:11

2023-07-16T22:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в наступление нигде успеха не имели, а российские войска, наоборот, героически обороняются, на некоторых участках сами переходят в наступление и занимают выгодные рубежи. Зерновая сделка и признание Минобороны УкраиныПоследнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы до истечения соглашения 17 июля, передало агентство Рейтер со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, об этом она написала в своем телеграм-канале. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая сами себя, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается постоянной для США, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html

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владимир путин, россия, украина, вячеслав гладков, сша, сцкк, в мире