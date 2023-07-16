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Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884500930.html
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте - РИА Новости, 16.07.2023
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:11
2023-07-16T22:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
вячеслав гладков
сша
сцкк
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в наступление нигде успеха не имели, а российские войска, наоборот, героически обороняются, на некоторых участках сами переходят в наступление и занимают выгодные рубежи. Зерновая сделка и признание Минобороны УкраиныПоследнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы до истечения соглашения 17 июля, передало агентство Рейтер со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, об этом она написала в своем телеграм-канале. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая сами себя, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается постоянной для США, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html
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владимир путин, россия, украина, вячеслав гладков, сша, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, США, СЦКК, В мире
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте

Президент Путин: российские войска героически обороняются и переходят в наступление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в наступление нигде успеха не имели, а российские войска, наоборот, героически обороняются, на некоторых участках сами переходят в наступление и занимают выгодные рубежи.

Зерновая сделка и признание Минобороны Украины

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы до истечения соглашения 17 июля, передало агентство Рейтер со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, об этом она написала в своем телеграм-канале.
США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая сами себя, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter.
Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается постоянной для США, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаВячеслав ГладковСШАСЦККВ мире
 
 
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