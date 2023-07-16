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Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте - РИА Новости, 16.07.2023
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:11
2023-07-16T22:11
2023-07-16T22:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что положительно оценивает ход спецоперации: попытки киевского режима перейти в наступление нигде успеха не имели, а российские войска, наоборот, героически обороняются, на некоторых участках сами переходят в наступление и занимают выгодные рубежи. Зерновая сделка и признание Минобороны УкраиныПоследнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы до истечения соглашения 17 июля, передало агентство Рейтер со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, об этом она написала в своем телеграм-канале. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая сами себя, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается постоянной для США, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, США, СЦКК, В мире
Спецоперация, 16 июля: Путин оценил работу российских войск на фронте
Президент Путин: российские войска героически обороняются и переходят в наступление