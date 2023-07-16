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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек - РИА Новости, 16.07.2023
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:04
2023-07-16T13:04
2023-07-16T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - сказали в минобороны.Как уточнили в ведомстве, на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой народной республики. Также в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.На Запорожском направлении, отметили в министерстве, слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек
Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек