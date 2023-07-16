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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек - РИА Новости, 16.07.2023

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:04

2023-07-16T13:04

2023-07-16T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - сказали в минобороны.Как уточнили в ведомстве, на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой народной республики. Также в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.На Запорожском направлении, отметили в министерстве, слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад Украины.

запорожская область

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина