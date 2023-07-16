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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 16.07.2023 (обновлено: 13:21 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884454075.html
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек - РИА Новости, 16.07.2023
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:04
2023-07-16T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - сказали в минобороны.Как уточнили в ведомстве, на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой народной республики. Также в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.На Запорожском направлении, отметили в министерстве, слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад Украины.
запорожская область
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек

Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - сказали в минобороны.
Как уточнили в ведомстве, на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой народной республики. Также в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
На Запорожском направлении, отметили в министерстве, слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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