https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884425572.html

Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь

Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023

Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь

Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T05:56

2023-07-16T05:56

2023-07-16T07:09

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы рф

михаил развожаев

херсонес

балаклава

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам."Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Позднее он уточнил, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари.

https://ria.ru/20230715/minoborony-1884364078.html

севастополь

херсонес

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севастополь, вооруженные силы рф, михаил развожаев, херсонес, балаклава, безопасность