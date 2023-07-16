https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884425572.html
Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь
Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023
Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь
Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:56
2023-07-16T05:56
2023-07-16T07:09
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы рф
михаил развожаев
херсонес
балаклава
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6474f19db29c5643704741008f7448b8.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам."Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Позднее он уточнил, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари.
https://ria.ru/20230715/minoborony-1884364078.html
севастополь
херсонес
балаклава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_4d4d72764ac51dc15c770860b3d71794.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы рф, михаил развожаев, херсонес, балаклава, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев, Херсонес, Балаклава, Безопасность
Российские силы отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об успешном отражении атаки беспилотников
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной", - написал Развожаев в своем телеграм-канале
.
Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам.
"Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.
Позднее он уточнил, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари.
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации