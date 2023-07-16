https://ria.ru/20230716/pozhar-1884478104.html

В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром

В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром - РИА Новости, 16.07.2023

В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:34

2023-07-16T17:34

2023-07-16T17:41

в мире

хатай (провинция)

турция

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли. "На тушение лесного пожара в районе Хатай-Белен было направлено 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 человек личного состава. Эффективное вмешательство наших команд с воздуха и земли продолжается непрерывно", - приводит слова министра газета Star. Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы. "Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.

https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html

хатай (провинция)

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в мире, хатай (провинция), турция