https://ria.ru/20230716/pozhar-1884478104.html
В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром
В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром - РИА Новости, 16.07.2023
В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром
Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:34
2023-07-16T17:34
2023-07-16T17:41
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли. "На тушение лесного пожара в районе Хатай-Белен было направлено 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 человек личного состава. Эффективное вмешательство наших команд с воздуха и земли продолжается непрерывно", - приводит слова министра газета Star. Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы. "Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.
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в мире, хатай (провинция), турция
В мире, Хатай (провинция), Турция
В Турции девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром
В турецкой провинции Хатай девять самолетов и 375 человек борются с лесным пожаром
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости.
Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр
сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли.
"На тушение лесного пожара в районе Хатай-Белен было направлено 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 человек личного состава. Эффективное вмешательство наших команд с воздуха и земли продолжается непрерывно", - приводит слова министра газета Star.
Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы.
"Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.
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