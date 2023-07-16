https://ria.ru/20230716/nato-1884470957.html

В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным

В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным - РИА Новости, 16.07.2023

В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что по итогам прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:23

2023-07-16T16:23

2023-07-16T17:27

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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что по итогам прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве Украины в альянсе не подлежит обсуждению."В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто - будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", - заявил он в интервью телеканалу CBS.Салливан добавил, что Украина будет продолжать получить от своих западных союзников необходимую поддержку.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html

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в мире, сша, украина, нато