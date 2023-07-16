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В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 16.07.2023 (обновлено: 17:27 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/nato-1884470957.html
В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным
В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным - РИА Новости, 16.07.2023
В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что по итогам прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:23
2023-07-16T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что по итогам прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве Украины в альянсе не подлежит обсуждению."В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто - будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", - заявил он в интервью телеканалу CBS.Салливан добавил, что Украина будет продолжать получить от своих западных союзников необходимую поддержку.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html
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в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
В США вопрос о будущем Украины в НАТО назвали решенным

Советник президента США Салливан заявил, что будущее Украины в НАТО не подлежит обсуждению

© AP Photo / Jose Luis MaganaПро-украинские активисты возле Белого дома США
Про-украинские активисты возле Белого дома США - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Про-украинские активисты возле Белого дома США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что по итогам прошедшего саммита НАТО вопрос о членстве Украины в альянсе не подлежит обсуждению.
"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто - будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", - заявил он в интервью телеканалу CBS.
Салливан добавил, что Украина будет продолжать получить от своих западных союзников необходимую поддержку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТО
 
 
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