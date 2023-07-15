https://ria.ru/20230715/zaschita-1884374987.html

Патриарх Кирилл призвал ООН и ОБСЕ помочь с защитой митрополита Павла

Патриарх Кирилл призвал ООН и ОБСЕ помочь с защитой митрополита Павла - РИА Новости, 15.07.2023

Патриарх Кирилл призвал ООН и ОБСЕ помочь с защитой митрополита Павла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:42

2023-07-15T15:42

2023-07-15T15:42

религия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

обсе

оон

ситуация вокруг упц

русская православная церковь

антониу гутерриш

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МОСКВА, 15 июл РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине, следует из сообщения, опубликованного в субботу на сайте РПЦ. В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - сказано сообщении. В частности, отмечается в публикации, патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи. "Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - написал патриарх Кирилл в обращении, текст которого приведен на сайте РПЦ.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884370842.html

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