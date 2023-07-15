https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884388966.html
"Смело". В США поразились заявлению Залужного о контрнаступлении
"Смело". В США поразились заявлению Залужного о контрнаступлении - РИА Новости, 15.07.2023
"Смело". В США поразились заявлению Залужного о контрнаступлении
Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что американские истребители F-16 помогут украинской армии наступать, ошибочно, пишут эксперты Defense News... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:22
2023-07-15T18:22
2023-07-15T19:00
политика
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валерий залужный
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что американские истребители F-16 помогут украинской армии наступать, ошибочно, пишут эксперты Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико."Это утверждение столь же смело, сколь и сомнительно. Несмотря на то что это передовые многоцелевые истребители, небольшое количество F-16 не может ни обеспечить превосходство в воздухе Украине, ни прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи", — отметили колумнисты.По их словам, применение западных самолетов лишь осложнит операции и усугубит положение ВСУ. Российские системы ПВО обладают гораздо большим радиусом поражения, чем ракеты HARM, которыми оснащают F-16, напомнили они.Стратегия Залужного не только не поможет преодолеть огромный разрыв в воздухе с Россией, она приведет к большим потерям украинской армии, резюмировали специалисты.
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884381250.html
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политика, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, f-16
Политика, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, F-16
"Смело". В США поразились заявлению Залужного о контрнаступлении
Defense News: стратегия Залужного с самолетами F-16 будет смертельной для ВСУ