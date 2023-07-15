https://ria.ru/20230715/velikobritaniya-1884397658.html
Минобороны Британии сообщило о подготовке 18 тысяч украинских военных
Минобороны Британии сообщило о подготовке 18 тысяч украинских военных - РИА Новости, 15.07.2023
Минобороны Британии сообщило о подготовке 18 тысяч украинских военных
Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, что на данный момент в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских военных на территории... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T19:35
2023-07-15T19:35
2023-07-15T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, что на данный момент в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских военных на территории королевства. "Операция "Интерфлекс", осуществляемая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев, к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев. Запущенная 26 июня 2022 года операция "Интерфлекс" учит украинцев выживать и быть смертоносными", - рассказало Минобороны Британии. Кроме того, ведомство выложило видеозапись тренировочного процесса украинских военных. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. В понедельник, 10 июля, Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/velikobritaniya-1883505448.html
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в мире, великобритания, россия, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Минобороны Британии сообщило о подготовке 18 тысяч украинских военных
Минобороны Британии: в рамках операции "Интерфлекс" прошли обучение 18 тысяч бойцов ВСУ