https://ria.ru/20230715/tsennosti-1884374765.html

Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве

Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве - РИА Новости, 15.07.2023

Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:40

2023-07-15T15:40

2023-07-15T15:40

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

витебск

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ВИТЕБСК, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить настоящие традиционные ценности для белорусов и россиян. "Никогда вечные ценности, такие, как, например, товарищество, уважение к старшим, гражданская позиция, патриотизм не будут отринуты новыми технологиями и новыми ценностями, привнесенными на нашу землю особенно на рубеже 90-х годов", - сказал Мезенцев в Витебске на встрече с молодежью во время Дней Союзного государства на "Славянском базаре". "Да, комфорта в Советском Союзе было меньше, чем во многих странах Запада, это правда. Да, свобода. Тогда казалось, что у нас свободы меньше, чем на западе… Сказали, что если у тебя есть джинсы… ты настоящий человек, а если нет – ты на обочине жизни. Во многом на этом в отношении миллионов людей сыграл очень умный тонкий, но коварный враг. Мы это не очень понимали, не очень понимало руководство единой страны, которое за посулы пригласить вторую державу мира с уникальным научным и промышленным потенциалом, уникальными разработками, образованным сильным населением, где уважение к человеку было государственной политикой, к равному диалогу с малыми странами Европы, странами североамериканского континенты", - сказал госсекретарь СГ. Он подчеркнул, что "пригласили, но равного диалога не получилось - получился глобальный обман". Мезенцев отметил, что во время диалога с молодежью Союзного государства ему, в частности, было бы "интересно послушать, как новое поколение, воспринимает мир".

https://ria.ru/20230714/podkhody-1884200704.html

белоруссия

россия

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, дмитрий мезенцев, россия, витебск