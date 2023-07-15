Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве
Мезенцев уверен, что западные ценности не заменят традиционные для белорусов и россиян
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства. Архивное фото
ВИТЕБСК, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить настоящие традиционные ценности для белорусов и россиян.
"Никогда вечные ценности, такие, как, например, товарищество, уважение к старшим, гражданская позиция, патриотизм не будут отринуты новыми технологиями и новыми ценностями, привнесенными на нашу землю особенно на рубеже 90-х годов", - сказал Мезенцев в Витебске на встрече с молодежью во время Дней Союзного государства на "Славянском базаре".
"Да, комфорта в Советском Союзе было меньше, чем во многих странах Запада, это правда. Да, свобода. Тогда казалось, что у нас свободы меньше, чем на западе… Сказали, что если у тебя есть джинсы… ты настоящий человек, а если нет – ты на обочине жизни. Во многом на этом в отношении миллионов людей сыграл очень умный тонкий, но коварный враг. Мы это не очень понимали, не очень понимало руководство единой страны, которое за посулы пригласить вторую державу мира с уникальным научным и промышленным потенциалом, уникальными разработками, образованным сильным населением, где уважение к человеку было государственной политикой, к равному диалогу с малыми странами Европы, странами североамериканского континенты", - сказал госсекретарь СГ. Он подчеркнул, что "пригласили, но равного диалога не получилось - получился глобальный обман".
Мезенцев отметил, что во время диалога с молодежью Союзного государства ему, в частности, было бы "интересно послушать, как новое поколение, воспринимает мир".