Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
15:40 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/tsennosti-1884374765.html
Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве
Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве - РИА Новости, 15.07.2023
Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:40
2023-07-15T15:40
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
витебск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878686379_0:63:3113:1814_1920x0_80_0_0_b46a2c53cd0e1c071224b76c4094f9b9.jpg
ВИТЕБСК, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить настоящие традиционные ценности для белорусов и россиян. "Никогда вечные ценности, такие, как, например, товарищество, уважение к старшим, гражданская позиция, патриотизм не будут отринуты новыми технологиями и новыми ценностями, привнесенными на нашу землю особенно на рубеже 90-х годов", - сказал Мезенцев в Витебске на встрече с молодежью во время Дней Союзного государства на "Славянском базаре". "Да, комфорта в Советском Союзе было меньше, чем во многих странах Запада, это правда. Да, свобода. Тогда казалось, что у нас свободы меньше, чем на западе… Сказали, что если у тебя есть джинсы… ты настоящий человек, а если нет – ты на обочине жизни. Во многом на этом в отношении миллионов людей сыграл очень умный тонкий, но коварный враг. Мы это не очень понимали, не очень понимало руководство единой страны, которое за посулы пригласить вторую державу мира с уникальным научным и промышленным потенциалом, уникальными разработками, образованным сильным населением, где уважение к человеку было государственной политикой, к равному диалогу с малыми странами Европы, странами североамериканского континенты", - сказал госсекретарь СГ. Он подчеркнул, что "пригласили, но равного диалога не получилось - получился глобальный обман". Мезенцев отметил, что во время диалога с молодежью Союзного государства ему, в частности, было бы "интересно послушать, как новое поколение, воспринимает мир".
https://ria.ru/20230714/podkhody-1884200704.html
белоруссия
россия
витебск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878686379_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5486516bfa00289ecd56c29acadfb282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, дмитрий мезенцев, россия, витебск
Союзное государство, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Россия, Витебск
Мезенцев заявил о неприятии западных ценностей в Союзном государстве

Мезенцев уверен, что западные ценности не заменят традиционные для белорусов и россиян

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что привнесённые с Запада ценности никогда не смогут заменить настоящие традиционные ценности для белорусов и россиян.
"Никогда вечные ценности, такие, как, например, товарищество, уважение к старшим, гражданская позиция, патриотизм не будут отринуты новыми технологиями и новыми ценностями, привнесенными на нашу землю особенно на рубеже 90-х годов", - сказал Мезенцев в Витебске на встрече с молодежью во время Дней Союзного государства на "Славянском базаре".
"Да, комфорта в Советском Союзе было меньше, чем во многих странах Запада, это правда. Да, свобода. Тогда казалось, что у нас свободы меньше, чем на западе… Сказали, что если у тебя есть джинсы… ты настоящий человек, а если нет – ты на обочине жизни. Во многом на этом в отношении миллионов людей сыграл очень умный тонкий, но коварный враг. Мы это не очень понимали, не очень понимало руководство единой страны, которое за посулы пригласить вторую державу мира с уникальным научным и промышленным потенциалом, уникальными разработками, образованным сильным населением, где уважение к человеку было государственной политикой, к равному диалогу с малыми странами Европы, странами североамериканского континенты", - сказал госсекретарь СГ. Он подчеркнул, что "пригласили, но равного диалога не получилось - получился глобальный обман".
Мезенцев отметил, что во время диалога с молодежью Союзного государства ему, в частности, было бы "интересно послушать, как новое поколение, воспринимает мир".
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время
Вчера, 14:12
 
Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевРоссияВитебск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала