https://ria.ru/20230715/troitsa-1884385951.html

Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ

Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ - РИА Новости, 15.07.2023

Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ

Русская православная церковь вместе с государством могут обеспечить сохранность иконы "Троица" Рублева, где бы она ни находилась, сказал в субботу заместитель... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:43

2023-07-15T17:43

2023-07-15T17:43

религия

россия

вахтанг кипшидзе

ольга любимова

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

третьяковская галерея

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Русская православная церковь вместе с государством могут обеспечить сохранность иконы "Троица" Рублева, где бы она ни находилась, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Мы убеждены, что при всей ценности святынь, таких как "Троица" Андрея Рублева, Церковь вместе с государством, Минкультуры, другими профильными, экспертными структурами, все-таки может обеспечить необходимую сохранность иконы, где бы она ни пребывала – и в храме Христа Спасителя, и когда она будет передана в Троице-Сергиеву лавру", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, везде будут приняты меры, чтобы икона не пострадала. Он также призвал отличать "живое духовное наследие" - иконы, которым люди молятся, от "мертвого" – гробниц фараонов и так далее, "хотя ценных и значимых для культуры, но тех, которым никто не поклоняется". "Мы не должны допускать, чтобы православные святыни, которые почитаемы верующим, превращались в мертвое музейное наследие. Очень хорошо, что сейчас действиями Церкви и государства эта ситуация меняется к лучшему", - заключил Кипшидзе. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.

https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вахтанг кипшидзе, ольга любимова, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра