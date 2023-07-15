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Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ - РИА Новости, 15.07.2023
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Религия
 
17:43 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/troitsa-1884385951.html
Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ
Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ - РИА Новости, 15.07.2023
Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ
Русская православная церковь вместе с государством могут обеспечить сохранность иконы "Троица" Рублева, где бы она ни находилась, сказал в субботу заместитель... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:43
2023-07-15T17:43
религия
россия
вахтанг кипшидзе
ольга любимова
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московский патриархат
третьяковская галерея
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Русская православная церковь вместе с государством могут обеспечить сохранность иконы "Троица" Рублева, где бы она ни находилась, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Мы убеждены, что при всей ценности святынь, таких как "Троица" Андрея Рублева, Церковь вместе с государством, Минкультуры, другими профильными, экспертными структурами, все-таки может обеспечить необходимую сохранность иконы, где бы она ни пребывала – и в храме Христа Спасителя, и когда она будет передана в Троице-Сергиеву лавру", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, везде будут приняты меры, чтобы икона не пострадала. Он также призвал отличать "живое духовное наследие" - иконы, которым люди молятся, от "мертвого" – гробниц фараонов и так далее, "хотя ценных и значимых для культуры, но тех, которым никто не поклоняется". "Мы не должны допускать, чтобы православные святыни, которые почитаемы верующим, превращались в мертвое музейное наследие. Очень хорошо, что сейчас действиями Церкви и государства эта ситуация меняется к лучшему", - заключил Кипшидзе. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html
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россия, вахтанг кипшидзе, ольга любимова, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Ольга Любимова, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Третьяковская галерея, Троице-Сергиева лавра
Церковь и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", заявили в РПЦ

Кипшидзе: РПЦ и власти могут обеспечить сохранность "Троицы", где бы она ни находилась

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Русская православная церковь вместе с государством могут обеспечить сохранность иконы "Троица" Рублева, где бы она ни находилась, сказал в субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием".
"Мы убеждены, что при всей ценности святынь, таких как "Троица" Андрея Рублева, Церковь вместе с государством, Минкультуры, другими профильными, экспертными структурами, все-таки может обеспечить необходимую сохранность иконы, где бы она ни пребывала – и в храме Христа Спасителя, и когда она будет передана в Троице-Сергиеву лавру", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
По его словам, везде будут приняты меры, чтобы икона не пострадала.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
12 июля, 22:52
Он также призвал отличать "живое духовное наследие" - иконы, которым люди молятся, от "мертвого" – гробниц фараонов и так далее, "хотя ценных и значимых для культуры, но тех, которым никто не поклоняется". "Мы не должны допускать, чтобы православные святыни, которые почитаемы верующим, превращались в мертвое музейное наследие. Очень хорошо, что сейчас действиями Церкви и государства эта ситуация меняется к лучшему", - заключил Кипшидзе.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ
12 июля, 23:34
 
РелигияРоссияВахтанг КипшидзеОльга ЛюбимоваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковский ПатриархатТретьяковская галереяТроице-Сергиева лавра
 
 
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