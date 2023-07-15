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Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 15.07.2023 (обновлено: 14:28 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884349745.html
Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области
Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2023
Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области
Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:05
2023-07-15T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
пятихатки
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — написал он. Украинские военные понесли существенные потери в живой силе и откатились назад.Балицкий охарактеризовал ситуацию как "напряженную", отметив, что противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отмечал, что штурмовики группировки поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230714/orekhovo-1884251695.html
https://ria.ru/20230715/shkola-1884333421.html
россия
пятихатки
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безопасность, россия, пятихатки, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области

Балицкий сообщил об утренних боестолкновениях на нескольких участках Запорожского фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота 200-й мотострелковой бригады
Работа 200-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Работа 200-й мотострелковой бригады. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«
"Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — написал он.
Украинские военные понесли существенные потери в живой силе и откатились назад.
Балицкий охарактеризовал ситуацию как "напряженную", отметив, что противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Балицкий рассказал об обстановке в районе Орехова
Вчера, 16:42
Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отмечал, что штурмовики группировки поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПятихаткиЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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