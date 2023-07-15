https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884349745.html

Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области

Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области - РИА Новости, 15.07.2023

Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области

Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:05

2023-07-15T12:05

2023-07-15T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

пятихатки

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — написал он. Украинские военные понесли существенные потери в живой силе и откатились назад.Балицкий охарактеризовал ситуацию как "напряженную", отметив, что противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отмечал, что штурмовики группировки поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230714/orekhovo-1884251695.html

https://ria.ru/20230715/shkola-1884333421.html

россия

пятихатки

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, пятихатки, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины