Балицкий рассказал о боестолкновениях в Запорожской области
Балицкий сообщил об утренних боестолкновениях на нескольких участках Запорожского фронта
Работа 200-й мотострелковой бригады. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Утром в Запорожской области прошли боестолкновения российской армии с украинскими войсками, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
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"Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — написал он.
Украинские военные понесли существенные потери в живой силе и откатились назад.
Балицкий охарактеризовал ситуацию как "напряженную", отметив, что противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова.
Сегодня утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов отмечал, что штурмовики группировки поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.