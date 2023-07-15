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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.07.2023
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16:57 15.07.2023 (обновлено: 16:58 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/sochi-1884381762.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 15.07.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Смерчи прогнозируются в Сочи до окончания суток 15 июля на участке Магри-Веселое, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:57
2023-07-15T16:58
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до окончания суток 15 июля на участке Магри-Веселое, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее городские власти информировали о сильных ливнях на курорте в субботу. "Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в городе Сочи. В период с 15 часов 15 июля и до конца суток 15 июля 2023 года, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Как рассказали в сочинской мэрии, силы городских и коммунальных служб были мобилизованы на случай непогоды, жителей и туристов призывают воздержаться от отдыха у воды. Несколько дней назад сильные дожди прошли в Хостинском, Адлерском районах и на федеральной территории Сириус. В местах подтоплений объявлен режим ЧС.
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей до конца дня

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи до окончания суток 15 июля на участке Магри-Веселое, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее городские власти информировали о сильных ливнях на курорте в субботу.
«
"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в городе Сочи. В период с 15 часов 15 июля и до конца суток 15 июля 2023 года, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Как рассказали в сочинской мэрии, силы городских и коммунальных служб были мобилизованы на случай непогоды, жителей и туристов призывают воздержаться от отдыха у воды.
Несколько дней назад сильные дожди прошли в Хостинском, Адлерском районах и на федеральной территории Сириус. В местах подтоплений объявлен режим ЧС.
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
Вода сошла с подтопленных дворов на Кубани
13 июля, 08:21
 
СочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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