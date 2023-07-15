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Глава проекта "Время своих" рассказала о реабилитации участников СВО - РИА Новости, 15.07.2023
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10:10 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/reabilitatsiya-1884338712.html
Глава проекта "Время своих" рассказала о реабилитации участников СВО
Глава проекта "Время своих" рассказала о реабилитации участников СВО - РИА Новости, 15.07.2023
Глава проекта "Время своих" рассказала о реабилитации участников СВО
С весны 2023 года 26 человек из зоны СВО прошли реабилитацию благодаря благотворительному проекту реабилитации "Время своих", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:10
2023-07-15T10:10
общество
россия
игорь фомин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. С весны 2023 года 26 человек из зоны СВО прошли реабилитацию благодаря благотворительному проекту реабилитации "Время своих", рассказала РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина. "Время своих" - программа реабилитации и социализации участников боевых действий и пострадавшего гражданского населения, существует с весны 2023 года. За 2.5 месяца в рамках проекта прошли реабилитацию 26 человек (бойцы и члены их семей)", - сказала Коровина. По ее словам, главной площадкой проекта стал подмосковный Центр восстановительной терапии им. М. А. Лиходея, "где осуществляется комплексная реабилитация по трем направлениям: восстановительное лечение, социально-психологическая помощь, социокультурная реабилитация". "В ЦВТ функционирует протезно-ортопедическая мастерская. За период работы мастерской накоплен уникальный опыт протезирования конечностей, ампутированных вследствие боевой травмы или огнестрельного ранения. За время работы проекта специалистами мастерской изготовлено более 3000 протезов различных степеней сложности", - Коровина. Она привела в пример историю с пациенткой из числа мирных граждан новых территорий РФ "Инна Тарасенко получила тяжелое ранение нижней конечности при обстреле населенного пункта, с ампутационной культей нижней конечности. При помощи благотворительного проекта была осуществлена транспортировка пациентки с членами семьи (муж и ребенок) из зоны вооруженного конфликта, ее доставили в ЦВТ. Госпитализация длилась около двух месяцев, сотрудниками Центра оформили ей инвалидность, изготовили протез нижней конечности", - рассказала Коровина. Руководитель добавила, что с пациентами проводят занятия по адаптивной физкультуре, организуют вечера отдыха с развлекательной программой, аквааэробику, водный футбол - "программа социальной реабилитации постоянно совершенствуется, ведется поиск новых направлений". По данным на сайте проекта, "Время своих" – программа реабилитации и социализации участников боевых действий, ополченцев добровольцев, воинов, освобожденных из плена, а также пострадавших жителей новых территорий РФ. Помощь получают также родители погибших военнослужащих. После прохождения первичного лечения в больницах "программа предполагает реабилитацию на базе пансионатов-партнеров по всей России". Программа включает медицинское восстановление в санатории, в том числе протезирование, духовную помощь от военных священников, психологическую реабилитацию и помощь волонтеров, в том числе работу с семьями пострадавших. Проект благотворительный и нуждается в волонтерах и спонсорах. Как отмечал духовник проекта "Время своих" протоиерей Игорь Фомин "проект можно назвать церковным, в том плане, что церковь объединяет всех тех, кто заинтересован в реабилитации". Как ранее сообщала Коровина, получить помощь могут люди любой конфессии, все граждане РФ, и даже если у кого-то нет полиса ОМС, юристы проекта помогут восстановить документы.
https://ria.ru/20230714/boets-1884199919.html
https://ria.ru/20230707/premii-1882772877.html
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общество, россия, игорь фомин
Общество, Россия, Игорь Фомин
Глава проекта "Время своих" рассказала о реабилитации участников СВО

С помощью проекта "Время своих" 26 пострадавших и участников СВО прошли реабилитацию

© РИА Новости / Давид НарманияЦентр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея
Центр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Центр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. С весны 2023 года 26 человек из зоны СВО прошли реабилитацию благодаря благотворительному проекту реабилитации "Время своих", рассказала РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина.
"Время своих" - программа реабилитации и социализации участников боевых действий и пострадавшего гражданского населения, существует с весны 2023 года. За 2.5 месяца в рамках проекта прошли реабилитацию 26 человек (бойцы и члены их семей)", - сказала Коровина.
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По ее словам, главной площадкой проекта стал подмосковный Центр восстановительной терапии им. М. А. Лиходея, "где осуществляется комплексная реабилитация по трем направлениям: восстановительное лечение, социально-психологическая помощь, социокультурная реабилитация".
«
"В ЦВТ функционирует протезно-ортопедическая мастерская. За период работы мастерской накоплен уникальный опыт протезирования конечностей, ампутированных вследствие боевой травмы или огнестрельного ранения. За время работы проекта специалистами мастерской изготовлено более 3000 протезов различных степеней сложности", - Коровина.
Она привела в пример историю с пациенткой из числа мирных граждан новых территорий РФ "Инна Тарасенко получила тяжелое ранение нижней конечности при обстреле населенного пункта, с ампутационной культей нижней конечности. При помощи благотворительного проекта была осуществлена транспортировка пациентки с членами семьи (муж и ребенок) из зоны вооруженного конфликта, ее доставили в ЦВТ. Госпитализация длилась около двух месяцев, сотрудниками Центра оформили ей инвалидность, изготовили протез нижней конечности", - рассказала Коровина.
Руководитель добавила, что с пациентами проводят занятия по адаптивной физкультуре, организуют вечера отдыха с развлекательной программой, аквааэробику, водный футбол - "программа социальной реабилитации постоянно совершенствуется, ведется поиск новых направлений".
По данным на сайте проекта, "Время своих" – программа реабилитации и социализации участников боевых действий, ополченцев добровольцев, воинов, освобожденных из плена, а также пострадавших жителей новых территорий РФ. Помощь получают также родители погибших военнослужащих. После прохождения первичного лечения в больницах "программа предполагает реабилитацию на базе пансионатов-партнеров по всей России". Программа включает медицинское восстановление в санатории, в том числе протезирование, духовную помощь от военных священников, психологическую реабилитацию и помощь волонтеров, в том числе работу с семьями пострадавших. Проект благотворительный и нуждается в волонтерах и спонсорах.
Как отмечал духовник проекта "Время своих" протоиерей Игорь Фомин "проект можно назвать церковным, в том плане, что церковь объединяет всех тех, кто заинтересован в реабилитации". Как ранее сообщала Коровина, получить помощь могут люди любой конфессии, все граждане РФ, и даже если у кого-то нет полиса ОМС, юристы проекта помогут восстановить документы.
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