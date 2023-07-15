https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884267144.html

Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж

Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж - РИА Новости, 15.07.2023

Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж

Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, в том числе и обращаются за помощью к СМИ, рассказала РИА Новости одна РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:00

2023-07-15T07:00

2023-07-15T07:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, в том числе и обращаются за помощью к СМИ, рассказала РИА Новости одна из пострадавших."Air Serbia потеряла мой багаж при перелете 10 июля по маршруту Стамбул - Белград - Барселона. Пересадка была около часа. По прилету в Испанию выяснилось, что чемоданы у меня и еще пяти туристов не приехали", – описывает ситуацию туристка Ирина Андреева.Теперь каждый день путешественницы начинается с безуспешных попыток дозвониться до Air Serbia. "Звоню я, друзья в России. Кол-центры совершенно бессмысленны: там сидят сотрудники, которые делают то же самое, что пассажиры могут сделать сами – проверить по базе утерянного багажа, в котором всегда одна и та же надпись "поиск продолжается, проверьте позже", – рассказывает собеседница агентства.Письма в авиакомпанию она писала, формы утери багажа с описью всего содержимого заполнены, но в ответ – лишь сообщение робота о том, что "мы получили ваше обращение".Другие туристы, рассказывающие о своих злоключениях в сети, ждут чемоданы по две недели, месяцу, три, говорит Ирина."Сказать, что отпуск испорчен – ничего не сказать. Оказаться в другой стране без своих вещей, лекарств, возможности просто переодеться, сложно. Приходится, как енот, ежедневно стирать одни и те же вещи. Это не то, зачем люди ездят отдыхать, – возмущается она. – К тому же, в чемодане остались дорогие сердцу вещи, например, платье, подаренное мамой, которой уже нет".В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы также рассказывают о том, что Air Serbia уже более двух недель не может доставить потерянный багаж.В РИА Новости 14 июля обратились за комментарием к авиаперевозчику, но ответ пока не получили.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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