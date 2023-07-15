https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884267144.html
Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж
Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж - РИА Новости, 15.07.2023
Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж
Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, в том числе и обращаются за помощью к СМИ, рассказала РИА Новости одна РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:00
2023-07-15T07:00
2023-07-15T07:00
туризм
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новости - туризм
стамбул
белград (город)
барселона (город)
сербия
пассажиры
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, в том числе и обращаются за помощью к СМИ, рассказала РИА Новости одна из пострадавших."Air Serbia потеряла мой багаж при перелете 10 июля по маршруту Стамбул - Белград - Барселона. Пересадка была около часа. По прилету в Испанию выяснилось, что чемоданы у меня и еще пяти туристов не приехали", – описывает ситуацию туристка Ирина Андреева.Теперь каждый день путешественницы начинается с безуспешных попыток дозвониться до Air Serbia. "Звоню я, друзья в России. Кол-центры совершенно бессмысленны: там сидят сотрудники, которые делают то же самое, что пассажиры могут сделать сами – проверить по базе утерянного багажа, в котором всегда одна и та же надпись "поиск продолжается, проверьте позже", – рассказывает собеседница агентства.Письма в авиакомпанию она писала, формы утери багажа с описью всего содержимого заполнены, но в ответ – лишь сообщение робота о том, что "мы получили ваше обращение".Другие туристы, рассказывающие о своих злоключениях в сети, ждут чемоданы по две недели, месяцу, три, говорит Ирина."Сказать, что отпуск испорчен – ничего не сказать. Оказаться в другой стране без своих вещей, лекарств, возможности просто переодеться, сложно. Приходится, как енот, ежедневно стирать одни и те же вещи. Это не то, зачем люди ездят отдыхать, – возмущается она. – К тому же, в чемодане остались дорогие сердцу вещи, например, платье, подаренное мамой, которой уже нет".В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы также рассказывают о том, что Air Serbia уже более двух недель не может доставить потерянный багаж.В РИА Новости 14 июля обратились за комментарием к авиаперевозчику, но ответ пока не получили.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, стамбул, белград (город), барселона (город), сербия, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Белград (город), Барселона (город), Сербия, Пассажиры
Пассажиры жалуются, что авиакомпания Air Serbia массово теряет багаж
Российские туристы жалуются на частую потерю багажа авиакомпанией Air Serbia
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уже несколько дней российские туристы жалуются на потерю багажа авиакомпанией Air Serbia, в том числе и обращаются за помощью к СМИ, рассказала РИА Новости одна из пострадавших.
"Air Serbia потеряла мой багаж при перелете 10 июля по маршруту Стамбул
- Белград
- Барселона
. Пересадка была около часа. По прилету в Испанию
выяснилось, что чемоданы у меня и еще пяти туристов не приехали", – описывает ситуацию туристка Ирина Андреева.
Теперь каждый день путешественницы начинается с безуспешных попыток дозвониться до Air Serbia. "Звоню я, друзья в России
. Кол-центры совершенно бессмысленны: там сидят сотрудники, которые делают то же самое, что пассажиры могут сделать сами – проверить по базе утерянного багажа, в котором всегда одна и та же надпись "поиск продолжается, проверьте позже", – рассказывает собеседница агентства.
Письма в авиакомпанию она писала, формы утери багажа с описью всего содержимого заполнены, но в ответ – лишь сообщение робота о том, что "мы получили ваше обращение".
Другие туристы, рассказывающие о своих злоключениях в сети, ждут чемоданы по две недели, месяцу, три, говорит Ирина.
"Сказать, что отпуск испорчен – ничего не сказать. Оказаться в другой стране без своих вещей, лекарств, возможности просто переодеться, сложно. Приходится, как енот, ежедневно стирать одни и те же вещи. Это не то, зачем люди ездят отдыхать, – возмущается она. – К тому же, в чемодане остались дорогие сердцу вещи, например, платье, подаренное мамой, которой уже нет".
В телеграм-канале "Крыша Турдома" туристы также рассказывают
о том, что Air Serbia уже более двух недель не может доставить потерянный багаж.
В РИА Новости 14 июля обратились за комментарием к авиаперевозчику, но ответ пока не получили.
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