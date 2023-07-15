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Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.07.2023
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04:40 15.07.2023 (обновлено: 04:43 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/promsvyazbank-1884322016.html
Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка
Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.07.2023
Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка
Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T04:40
2023-07-15T04:43
луганская народная республика
промсвязьбанк
россия
экономика
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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. "Двадцать второго июля ожидается завершение интеграции Государственного банка ЛНР в ПСБ. Клиенты Госбанка получат доступ к многочисленным услугам и сервисам крупного федерального банка. ПСБ обеспечит бесшовный переход клиентов Госбанка ЛНР: им не потребуется посещать банковские офисы, подписывать документы и переоформлять финансовые продукты. Все банкоматы Госбанка и ПСБ в дни присоединения будут работать без перерывов", - сообщили в пресс-службе. По данным ПСБ, все действующие карты Госбанка ЛНР, в том числе зарплатные, пенсионные и социальные, счета и остатки на них автоматически перейдут на обслуживание в новый ПСБ. "Услуги, которые можно получить держателям карт Госбанка, сохранятся в полном объеме: ими можно пользоваться в терминалах оплаты, в кассах отделений ПСБ в ЛНР и по всей территории России. Даже если карта клиента на момент присоединения была заблокирована или не активирована клиентом, денежные средства на счете карты автоматически перейдут в ПСБ. Карты Госбанка ЛНР уже сейчас принимаются во всех банкоматах ПСБ по всей территории России", - сообщили в ПСБ. Уточняется, что многих отделениях Госбанка уже сейчас открыты офисы ПСБ.
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луганская народная республика, промсвязьбанк, россия, экономика
Луганская Народная Республика, Промсвязьбанк, Россия, Экономика
Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка

Завершение интеграции Государственного банка ЛНР в систему ПСБ ожидается 22 июля

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОчередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске
Очередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Очередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.
«
"Двадцать второго июля ожидается завершение интеграции Государственного банка ЛНР в ПСБ. Клиенты Госбанка получат доступ к многочисленным услугам и сервисам крупного федерального банка. ПСБ обеспечит бесшовный переход клиентов Госбанка ЛНР: им не потребуется посещать банковские офисы, подписывать документы и переоформлять финансовые продукты. Все банкоматы Госбанка и ПСБ в дни присоединения будут работать без перерывов", - сообщили в пресс-службе.
По данным ПСБ, все действующие карты Госбанка ЛНР, в том числе зарплатные, пенсионные и социальные, счета и остатки на них автоматически перейдут на обслуживание в новый ПСБ.
"Услуги, которые можно получить держателям карт Госбанка, сохранятся в полном объеме: ими можно пользоваться в терминалах оплаты, в кассах отделений ПСБ в ЛНР и по всей территории России. Даже если карта клиента на момент присоединения была заблокирована или не активирована клиентом, денежные средства на счете карты автоматически перейдут в ПСБ. Карты Госбанка ЛНР уже сейчас принимаются во всех банкоматах ПСБ по всей территории России", - сообщили в ПСБ.
Уточняется, что многих отделениях Госбанка уже сейчас открыты офисы ПСБ.
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Луганская Народная РеспубликаПромсвязьбанкРоссияЭкономика
 
 
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