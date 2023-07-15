Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка
Завершение интеграции Государственного банка ЛНР в систему ПСБ ожидается 22 июля
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОчередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске
Очередь у банкомата Промсвязьбанка (ПСБ) в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.
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"Двадцать второго июля ожидается завершение интеграции Государственного банка ЛНР в ПСБ. Клиенты Госбанка получат доступ к многочисленным услугам и сервисам крупного федерального банка. ПСБ обеспечит бесшовный переход клиентов Госбанка ЛНР: им не потребуется посещать банковские офисы, подписывать документы и переоформлять финансовые продукты. Все банкоматы Госбанка и ПСБ в дни присоединения будут работать без перерывов", - сообщили в пресс-службе.
По данным ПСБ, все действующие карты Госбанка ЛНР, в том числе зарплатные, пенсионные и социальные, счета и остатки на них автоматически перейдут на обслуживание в новый ПСБ.
"Услуги, которые можно получить держателям карт Госбанка, сохранятся в полном объеме: ими можно пользоваться в терминалах оплаты, в кассах отделений ПСБ в ЛНР и по всей территории России. Даже если карта клиента на момент присоединения была заблокирована или не активирована клиентом, денежные средства на счете карты автоматически перейдут в ПСБ. Карты Госбанка ЛНР уже сейчас принимаются во всех банкоматах ПСБ по всей территории России", - сообщили в ПСБ.
Уточняется, что многих отделениях Госбанка уже сейчас открыты офисы ПСБ.