https://ria.ru/20230715/promsvyazbank-1884322016.html

Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка

Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка - РИА Новости, 15.07.2023

Госбанк ЛНР завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка

Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T04:40

2023-07-15T04:40

2023-07-15T04:43

луганская народная республика

промсвязьбанк

россия

экономика

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ЛУГАНСК, 15 июл – РИА Новости. Госбанк Луганской Народной Республики завершает интеграцию в систему Промсвязьбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. "Двадцать второго июля ожидается завершение интеграции Государственного банка ЛНР в ПСБ. Клиенты Госбанка получат доступ к многочисленным услугам и сервисам крупного федерального банка. ПСБ обеспечит бесшовный переход клиентов Госбанка ЛНР: им не потребуется посещать банковские офисы, подписывать документы и переоформлять финансовые продукты. Все банкоматы Госбанка и ПСБ в дни присоединения будут работать без перерывов", - сообщили в пресс-службе. По данным ПСБ, все действующие карты Госбанка ЛНР, в том числе зарплатные, пенсионные и социальные, счета и остатки на них автоматически перейдут на обслуживание в новый ПСБ. "Услуги, которые можно получить держателям карт Госбанка, сохранятся в полном объеме: ими можно пользоваться в терминалах оплаты, в кассах отделений ПСБ в ЛНР и по всей территории России. Даже если карта клиента на момент присоединения была заблокирована или не активирована клиентом, денежные средства на счете карты автоматически перейдут в ПСБ. Карты Госбанка ЛНР уже сейчас принимаются во всех банкоматах ПСБ по всей территории России", - сообщили в ПСБ. Уточняется, что многих отделениях Госбанка уже сейчас открыты офисы ПСБ.

https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html

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луганская народная республика, промсвязьбанк, россия, экономика