В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанные в большинстве случаев специально провоцируют ситуации применения к ним силы со стороны военкомов при проведении мобилизационных мероприятий. Ранее расходились видео, как на Украине мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах страны в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. "В большинстве случаев специально провоцируют такие ситуации. В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации. Если человек не выполняет обязанности по поводу явки в территориальный центр комплектования и соцподдержки, то мы видим такой механизм: с помощью представителей органов внутренних дел, человека могут подать в розыск и уже органы правопорядка должны обеспечить явку, в том числе, путем задержания человека", - приводит слова Вениславского издание "Страна.ua". При этом, как заявил депутат, он крайне негативно относится к подобного рода нарушениям, а комитет Рады вопрос "держит на контроле". "Каждый случай с резонансными последствиями, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, с избиением - мы требуем, чтобы такие военнослужащие были привлечены к ответственности", - подчеркнул Вениславский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанные в большинстве случаев специально провоцируют ситуации применения к ним силы со стороны военкомов при проведении мобилизационных мероприятий.
Ранее расходились видео, как на Украине мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах страны в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат
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"В большинстве случаев специально провоцируют такие ситуации. В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации. Если человек не выполняет обязанности по поводу явки в территориальный центр комплектования и соцподдержки, то мы видим такой механизм: с помощью представителей органов внутренних дел, человека могут подать в розыск и уже органы правопорядка должны обеспечить явку, в том числе, путем задержания человека", - приводит слова Вениславского издание "Страна.ua".
При этом, как заявил депутат, он крайне негативно относится к подобного рода нарушениям, а комитет Рады вопрос "держит на контроле". "Каждый случай с резонансными последствиями, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, с избиением - мы требуем, чтобы такие военнослужащие были привлечены к ответственности", - подчеркнул Вениславский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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