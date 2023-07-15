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В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 15.07.2023 (обновлено: 16:22 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/prizyvniki-1884367902.html
В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов
В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов - РИА Новости, 15.07.2023
В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанные в большинстве случаев... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:46
2023-07-15T16:22
в мире
украина
федор вениславский
страна.ua
владимир зеленский
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанные в большинстве случаев специально провоцируют ситуации применения к ним силы со стороны военкомов при проведении мобилизационных мероприятий. Ранее расходились видео, как на Украине мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах страны в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. "В большинстве случаев специально провоцируют такие ситуации. В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации. Если человек не выполняет обязанности по поводу явки в территориальный центр комплектования и соцподдержки, то мы видим такой механизм: с помощью представителей органов внутренних дел, человека могут подать в розыск и уже органы правопорядка должны обеспечить явку, в том числе, путем задержания человека", - приводит слова Вениславского издание "Страна.ua". При этом, как заявил депутат, он крайне негативно относится к подобного рода нарушениям, а комитет Рады вопрос "держит на контроле". "Каждый случай с резонансными последствиями, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, с избиением - мы требуем, чтобы такие военнослужащие были привлечены к ответственности", - подчеркнул Вениславский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230623/chernigov-1880027270.html
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в мире, украина, федор вениславский, страна.ua, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Федор Вениславский, Страна.ua, Владимир Зеленский, Киев, Специальная военная операция на Украине
В Раде обвинили призывников в провоцировании военкомов

В Раде заявили, что призывники специально провоцируют военкомов на применение к ним силы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанные в большинстве случаев специально провоцируют ситуации применения к ним силы со стороны военкомов при проведении мобилизационных мероприятий.
Ранее расходились видео, как на Украине мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах страны в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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"В большинстве случаев специально провоцируют такие ситуации. В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации. Если человек не выполняет обязанности по поводу явки в территориальный центр комплектования и соцподдержки, то мы видим такой механизм: с помощью представителей органов внутренних дел, человека могут подать в розыск и уже органы правопорядка должны обеспечить явку, в том числе, путем задержания человека", - приводит слова Вениславского издание "Страна.ua".
При этом, как заявил депутат, он крайне негативно относится к подобного рода нарушениям, а комитет Рады вопрос "держит на контроле". "Каждый случай с резонансными последствиями, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, с избиением - мы требуем, чтобы такие военнослужащие были привлечены к ответственности", - подчеркнул Вениславский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Libkos
1 из 5
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Libkos
2 из 5
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
3 из 5
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
4 из 5
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненного в Артемовске (украинское название Бахмут
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненного в Артемовске (украинское название Бахмут
© AP Photo / Libkos
5 из 5
Украинские военные
© AP Photo / Libkos
1 из 5
Украинские военные
© AP Photo / Libkos
2 из 5
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
3 из 5
Солдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
4 из 5
Украинские военные переносят раненного в Артемовске (украинское название Бахмут
© AP Photo / Libkos
5 из 5
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийСтрана.uaВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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