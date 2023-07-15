https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383268.html

Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян

Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023

Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:11

2023-07-15T17:11

2023-07-15T18:29

маргарита симоньян

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ксения собчак

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак."Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с <...> СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. — Прим. ред.) Будановым", — сказал один из задержанных.После этого, по его словам, злоумышленники получили задание убить Симоньян и Собчак."Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей", — добавил мужчина.Для совершения преступлений неонацисты закопали автомат АК-105 и патроны к нему, а также полмиллиона рублей. По словам злоумышленника, за одно убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.На кадрах оперативной видеосъемки показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов этого дела. В инстанции добавили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.В свою очередь, Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее."За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.Ранее сегодня о поимке неонацистов сообщила ФСБ. В ведомстве уточнили, что провели операцию совместно с МВД и Следственным комитетом.Как уточнялось, преступников задержали в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Киева.

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html

https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание неонацистов, готовивших покушение на Маргариту Симоньян Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. 2023-07-15T17:11 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маргарита симоньян, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ксения собчак, россия