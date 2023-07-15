https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383268.html
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:11
2023-07-15T17:11
2023-07-15T18:29
маргарита симоньян
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ксения собчак
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак."Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с <...> СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. — Прим. ред.) Будановым", — сказал один из задержанных.После этого, по его словам, злоумышленники получили задание убить Симоньян и Собчак."Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей", — добавил мужчина.Для совершения преступлений неонацисты закопали автомат АК-105 и патроны к нему, а также полмиллиона рублей. По словам злоумышленника, за одно убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.На кадрах оперативной видеосъемки показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов этого дела. В инстанции добавили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.В свою очередь, Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее."За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.Ранее сегодня о поимке неонацистов сообщила ФСБ. В ведомстве уточнили, что провели операцию совместно с МВД и Следственным комитетом.Как уточнялось, преступников задержали в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Киева.
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
россия
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884386145_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_91fbb9dbb4bd626aacb4a245c2bc1835.jpg
Задержание неонацистов, готовивших покушение на Маргариту Симоньян
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян.
2023-07-15T17:11
true
PT2M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ксения собчак, россия
Маргарита Симоньян, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ксения Собчак, Россия
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших покушения на Симоньян и Собчак
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак.
«
"Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с <...> СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. — Прим. ред.) Будановым", — сказал один из задержанных.
После этого, по его словам, злоумышленники получили задание убить Симоньян и Собчак.
"Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей", — добавил мужчина.
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
Для совершения преступлений неонацисты закопали автомат АК-105 и патроны к нему, а также полмиллиона рублей. По словам злоумышленника, за одно убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.
На кадрах оперативной видеосъемки показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.
Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов этого дела. В инстанции добавили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
В свою очередь, Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее.
Захарова прокомментировала предотвращение покушения на Симоньян и Собчак
"За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.
Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.
Ранее сегодня о поимке неонацистов сообщила ФСБ. В ведомстве уточнили, что провели операцию совместно с МВД и Следственным комитетом.
Как уточнялось, преступников задержали в Москве
и Рязанской области
. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Киева.
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак