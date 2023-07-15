Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 15.07.2023 (обновлено: 18:29 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383268.html
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:11
2023-07-15T18:29
маргарита симоньян
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ксения собчак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884386145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b37e475afdea99755abea06780758c3d.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак.&quot;Создал неонацистскую группировку &quot;Параграф-88&quot;. После чего я связался с &lt;...&gt; СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. — Прим. ред.) Будановым&quot;, — сказал один из задержанных.После этого, по его словам, злоумышленники получили задание убить Симоньян и Собчак."Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей", — добавил мужчина.Для совершения преступлений неонацисты закопали автомат АК-105 и патроны к нему, а также полмиллиона рублей. По словам злоумышленника, за одно убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.На кадрах оперативной видеосъемки показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов этого дела. В инстанции добавили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.В свою очередь, Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее."За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.Ранее сегодня о поимке неонацистов сообщила ФСБ. В ведомстве уточнили, что провели операцию совместно с МВД и Следственным комитетом.Как уточнялось, преступников задержали в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Киева.
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание неонацистов, готовивших покушение на Маргариту Симоньян
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян.
2023-07-15T17:11
true
PT2M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884386145_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_91fbb9dbb4bd626aacb4a245c2bc1835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ксения собчак, россия
Маргарита Симоньян, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ксения Собчак, Россия
Опубликовано видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Симоньян

ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших покушения на Симоньян и Собчак

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания и допроса неонацистов, по заданию Службы безопасности Украины готовивших покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак.
«

"Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с <...> СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. — Прим. ред.) Будановым", — сказал один из задержанных.

После этого, по его словам, злоумышленники получили задание убить Симоньян и Собчак.
"Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей", — добавил мужчина.
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
13:55
Для совершения преступлений неонацисты закопали автомат АК-105 и патроны к нему, а также полмиллиона рублей. По словам злоумышленника, за одно убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.
На кадрах оперативной видеосъемки показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.
Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте фигурантов этого дела. В инстанции добавили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
В свою очередь, Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Захарова прокомментировала предотвращение покушения на Симоньян и Собчак
17:21
"За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.
Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.
Ранее сегодня о поимке неонацистов сообщила ФСБ. В ведомстве уточнили, что провели операцию совместно с МВД и Следственным комитетом.
Как уточнялось, преступников задержали в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Киева.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
14:01
 
Маргарита СимоньянСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ксения СобчакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала