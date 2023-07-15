https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html

В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей

В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей - РИА Новости, 15.07.2023

В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей

Отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с вызовами, что не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, Китай готов работать с... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:18

2023-07-15T07:18

2023-07-15T07:18

китай

южная корея

сеул

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с вызовами, что не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, Китай готов работать с Южной Кореей для укрепления взаимодействия и восстановления взаимного доверия, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Южной Кореи Пак Чином. Встреча высокопоставленных дипломатов двух стран состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. "Дружественная политика Китая в отношении Южной Кореи сохраняет преемственность и стабильность, не направлена против третьих сторон и не подвержена их влиянию. Китайско-южнокорейские отношения могут и должны иметь хорошее, устойчивое и долгосрочное развитие", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что "в последнее время китайско-южнокорейские отношения столкнулись с большим количеством трудностей и вызовов, что не соответствует фундаментальным и долгосрочным интересам народов двух стран". "Мы готовы работать с Южной Кореей в духе взаимного уважения, чтобы укреплять взаимодействие, восстанавливать взаимное доверие и способствовать возвращению китайско-южнокорейского стратегического партнерства в нужное русло здорового и стабильного развития", - указал высокопоставленный китайский дипломат. По его словам, обеим сторонам следует в полной мере использовать преимущества географической близости, экономической интеграции и культурных связей, устранять помехи, жить в согласии, возобновить обмены на всех уровнях, решительно продвигать взаимовыгодное сотрудничество, привносить больше позитивных ожиданий в двусторонние отношения, а также вносить больший вклад в региональный мир, стабильность и развитие. Ван И также выразил надежду, что Сеул будет придерживаться принципа "одного Китая" по тайваньскому вопросу, который является основой фундаментальных интересов КНР. Пак Чин в свою очередь отметил, что беспрепятственное развитие отношений Китая и Южной Кореи отвечает общим интересам обеих сторон, а также будет способствовать региональному миру и стабильности. "Республика Корея всегда придерживалась принципа "одного Китая", и эта позиция не изменилась. Мы готовы работать с Китаем для дальнейшего углубления обменов и сотрудничества в различных областях между двумя странами на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил южнокорейский министр. МИД КНР также сообщил, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.

https://ria.ru/20230607/protest-1876630117.html

https://ria.ru/20230714/ssha-1884099179.html

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китай, южная корея, сеул, ван и (политик), в мире