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В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей - РИА Новости, 15.07.2023
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07:18 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html
В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей
В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей - РИА Новости, 15.07.2023
В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей
Отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с вызовами, что не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, Китай готов работать с... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:18
2023-07-15T07:18
китай
южная корея
сеул
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с вызовами, что не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, Китай готов работать с Южной Кореей для укрепления взаимодействия и восстановления взаимного доверия, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Южной Кореи Пак Чином. Встреча высокопоставленных дипломатов двух стран состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. "Дружественная политика Китая в отношении Южной Кореи сохраняет преемственность и стабильность, не направлена против третьих сторон и не подвержена их влиянию. Китайско-южнокорейские отношения могут и должны иметь хорошее, устойчивое и долгосрочное развитие", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что "в последнее время китайско-южнокорейские отношения столкнулись с большим количеством трудностей и вызовов, что не соответствует фундаментальным и долгосрочным интересам народов двух стран". "Мы готовы работать с Южной Кореей в духе взаимного уважения, чтобы укреплять взаимодействие, восстанавливать взаимное доверие и способствовать возвращению китайско-южнокорейского стратегического партнерства в нужное русло здорового и стабильного развития", - указал высокопоставленный китайский дипломат. По его словам, обеим сторонам следует в полной мере использовать преимущества географической близости, экономической интеграции и культурных связей, устранять помехи, жить в согласии, возобновить обмены на всех уровнях, решительно продвигать взаимовыгодное сотрудничество, привносить больше позитивных ожиданий в двусторонние отношения, а также вносить больший вклад в региональный мир, стабильность и развитие. Ван И также выразил надежду, что Сеул будет придерживаться принципа "одного Китая" по тайваньскому вопросу, который является основой фундаментальных интересов КНР. Пак Чин в свою очередь отметил, что беспрепятственное развитие отношений Китая и Южной Кореи отвечает общим интересам обеих сторон, а также будет способствовать региональному миру и стабильности. "Республика Корея всегда придерживалась принципа "одного Китая", и эта позиция не изменилась. Мы готовы работать с Китаем для дальнейшего углубления обменов и сотрудничества в различных областях между двумя странами на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил южнокорейский министр. МИД КНР также сообщил, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.
https://ria.ru/20230607/protest-1876630117.html
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китай, южная корея, сеул, ван и (политик), в мире
Китай, Южная Корея, Сеул, Ван И (политик), В мире
В Китае выразили готовность восстанавливать доверие с Южной Кореей

Ван И: Китай готов работать над восстановлением взаимного доверия с Южной Кореей

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги Китая в Пекине
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Отношения Пекина и Сеула в последнее время столкнулись с вызовами, что не соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, Китай готов работать с Южной Кореей для укрепления взаимодействия и восстановления взаимного доверия, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.
Встреча высокопоставленных дипломатов двух стран состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.
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"Дружественная политика Китая в отношении Южной Кореи сохраняет преемственность и стабильность, не направлена против третьих сторон и не подвержена их влиянию. Китайско-южнокорейские отношения могут и должны иметь хорошее, устойчивое и долгосрочное развитие", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР.
Ван И также подчеркнул, что "в последнее время китайско-южнокорейские отношения столкнулись с большим количеством трудностей и вызовов, что не соответствует фундаментальным и долгосрочным интересам народов двух стран".
"Мы готовы работать с Южной Кореей в духе взаимного уважения, чтобы укреплять взаимодействие, восстанавливать взаимное доверие и способствовать возвращению китайско-южнокорейского стратегического партнерства в нужное русло здорового и стабильного развития", - указал высокопоставленный китайский дипломат.
По его словам, обеим сторонам следует в полной мере использовать преимущества географической близости, экономической интеграции и культурных связей, устранять помехи, жить в согласии, возобновить обмены на всех уровнях, решительно продвигать взаимовыгодное сотрудничество, привносить больше позитивных ожиданий в двусторонние отношения, а также вносить больший вклад в региональный мир, стабильность и развитие.
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Ван И также выразил надежду, что Сеул будет придерживаться принципа "одного Китая" по тайваньскому вопросу, который является основой фундаментальных интересов КНР.
Пак Чин в свою очередь отметил, что беспрепятственное развитие отношений Китая и Южной Кореи отвечает общим интересам обеих сторон, а также будет способствовать региональному миру и стабильности.
"Республика Корея всегда придерживалась принципа "одного Китая", и эта позиция не изменилась. Мы готовы работать с Китаем для дальнейшего углубления обменов и сотрудничества в различных областях между двумя странами на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды", - заявил южнокорейский министр.
МИД КНР также сообщил, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.
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