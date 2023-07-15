Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
14:19 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/ingushetiya-1884364529.html
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта - РИА Новости, 15.07.2023
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта
Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:19
2023-07-15T14:19
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c66b84813d05bc88b81e87671dfc635b.jpg
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "До конца года в Ингушетию поступят 78 новых пассажирских автобусов. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет более 80%", - сообщил Калиматов. Это позволит обновить половину всего государственного парка общественного транспорта в республике. "Первая партия автобусов поступит уже осенью. Остальные прибудут до конца года", - добавил глава Ингушетии. Новые автобусы поставят на межмуниципальные и муниципальные маршруты, при этом значительная часть из них будет задействована на социально защищенных и наиболее востребованных маршрутах. "Современный и обновленный парк общественного транспорта не только облегчит передвижение граждан, но и будет способствовать развитию нашей экономики, улучшит экологическую ситуацию, и считаю, что это, самое главное, - повысит качество жизни населения", - подчеркнул Калиматов. По данным местных властей, закупка новых автобусов обойдется в 300 миллионов рублей. Последняя крупная закупка транспорта в Ингушетии была произведена в 2015 году, когда регион приобрел 108 газомоторных автобусов с тахографами и системой ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20230712/ingushetiya-1883715579.html
https://ria.ru/20230629/kalimatov-1881204662.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/54/1533345433_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3df4f5cb791bc316d892c63a5c1348c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта

В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта до конца 2023 года

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМагас
Магас - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Магас. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
"До конца года в Ингушетию поступят 78 новых пассажирских автобусов. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет более 80%", - сообщил Калиматов.
Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов
12 июля, 13:28
Это позволит обновить половину всего государственного парка общественного транспорта в республике. "Первая партия автобусов поступит уже осенью. Остальные прибудут до конца года", - добавил глава Ингушетии.
Новые автобусы поставят на межмуниципальные и муниципальные маршруты, при этом значительная часть из них будет задействована на социально защищенных и наиболее востребованных маршрутах.
«
"Современный и обновленный парк общественного транспорта не только облегчит передвижение граждан, но и будет способствовать развитию нашей экономики, улучшит экологическую ситуацию, и считаю, что это, самое главное, - повысит качество жизни населения", - подчеркнул Калиматов.
По данным местных властей, закупка новых автобусов обойдется в 300 миллионов рублей. Последняя крупная закупка транспорта в Ингушетии была произведена в 2015 году, когда регион приобрел 108 газомоторных автобусов с тахографами и системой ГЛОНАСС.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов
29 июня, 16:20
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала