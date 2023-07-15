https://ria.ru/20230715/ingushetiya-1884364529.html
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта - РИА Новости, 15.07.2023
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта
Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:19
2023-07-15T14:19
2023-07-15T14:19
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "До конца года в Ингушетию поступят 78 новых пассажирских автобусов. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет более 80%", - сообщил Калиматов. Это позволит обновить половину всего государственного парка общественного транспорта в республике. "Первая партия автобусов поступит уже осенью. Остальные прибудут до конца года", - добавил глава Ингушетии. Новые автобусы поставят на межмуниципальные и муниципальные маршруты, при этом значительная часть из них будет задействована на социально защищенных и наиболее востребованных маршрутах. "Современный и обновленный парк общественного транспорта не только облегчит передвижение граждан, но и будет способствовать развитию нашей экономики, улучшит экологическую ситуацию, и считаю, что это, самое главное, - повысит качество жизни населения", - подчеркнул Калиматов. По данным местных властей, закупка новых автобусов обойдется в 300 миллионов рублей. Последняя крупная закупка транспорта в Ингушетии была произведена в 2015 году, когда регион приобрел 108 газомоторных автобусов с тахографами и системой ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20230712/ingushetiya-1883715579.html
https://ria.ru/20230629/kalimatov-1881204662.html
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махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта
В Ингушетии обновят половину парка общественного транспорта до конца 2023 года
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости.
Власти Ингушетии планируют до конца текущего года обновить половину парка общественного транспорта республики, закупив 78 новых автобусов, написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале
.
"До конца года в Ингушетию поступят 78 новых пассажирских автобусов. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет более 80%", - сообщил Калиматов.
Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов
Это позволит обновить половину всего государственного парка общественного транспорта в республике. "Первая партия автобусов поступит уже осенью. Остальные прибудут до конца года", - добавил глава Ингушетии.
Новые автобусы поставят на межмуниципальные и муниципальные маршруты, при этом значительная часть из них будет задействована на социально защищенных и наиболее востребованных маршрутах.
«
"Современный и обновленный парк общественного транспорта не только облегчит передвижение граждан, но и будет способствовать развитию нашей экономики, улучшит экологическую ситуацию, и считаю, что это, самое главное, - повысит качество жизни населения", - подчеркнул Калиматов.
По данным местных властей, закупка новых автобусов обойдется в 300 миллионов рублей. Последняя крупная закупка транспорта в Ингушетии была произведена в 2015 году, когда регион приобрел 108 газомоторных автобусов с тахографами и системой ГЛОНАСС.
Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов