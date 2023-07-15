Украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу вновь обстреляли Донецк, выпустив еще 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров… 12.30 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.