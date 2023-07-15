https://ria.ru/20230715/donetsk-1884376652.html

Украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра

Украинские войска в субботу вновь обстреляли Донецк, выпустив еще 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:56

2023-07-15T15:56

2023-07-15T15:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу вновь обстреляли Донецк, выпустив еще 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров… 12.30 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины