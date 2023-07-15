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"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие - РИА Новости, 15.07.2023
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01:05 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884316070.html
"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие
"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие - РИА Новости, 15.07.2023
"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в субботу переместит пассажиров во времени в прошлое столетие на ретрорейсе из Москвы в Нижний Новгород. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T01:05
2023-07-15T01:05
аэрофлот
москва
нижний новгород
поволжье
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в субботу переместит пассажиров во времени в прошлое столетие на ретрорейсе из Москвы в Нижний Новгород. Маршрут между Нижним Новгородом и Москвой стал первой регулярной авиалинией в истории "Аэрофлота". Первый рейс состоялся 15 июля 1923 года. В этот день с Ходынского поля вылетел самолет "Юнкерс Ф13" под управлением пилота Якова Моисеева и с четырьмя пассажирами на борту. Перелет в столицу Поволжья занял 3 часа 40 минут. Сегодня "Аэрофлот" ежедневно выполняет по два собственных рейса в нижегородский аэропорт Стригино из Москвы и перевозит на этой воздушной линии сотни пассажиров. На ретрорейсе пассажиры смогут совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу 80-х годов прошлого века. Форменная одежда бортпроводников воссоздана по реальным образцам, а в деталях полета будут отражены элементы истории. Пассажиров ожидает ретро-меню, сладкий сюрприз от партнера "Аэрофлота" - кондитерской фабрики "Верность качеству", а также ностальгический плейлист на стриминговом сервисе "Звук". На память о перелете все путешественники получат сертификат и коллекционный значок. В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила полеты в стиле ретро в Сочи и Санкт-Петербург. До конца года запланировано ещё несколько ретрорейсов. Пассажиров, совершивших три и более перелетов на разных ретрорейсах, ждет подарок-сюрприз от "Аэрофлота".
https://ria.ru/20230712/punktualnost-1883776307.html
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аэрофлот, москва, нижний новгород, поволжье
Аэрофлот, Москва, Нижний Новгород, Поволжье
"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие

"Аэрофлот" на ретрорейсе из Москвы в Нижний Новгород вернет пассажиров в прошлое столетие

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛетящий самолет "Аэрофлота"
Летящий самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Летящий самолет "Аэрофлота". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в субботу переместит пассажиров во времени в прошлое столетие на ретрорейсе из Москвы в Нижний Новгород.
Маршрут между Нижним Новгородом и Москвой стал первой регулярной авиалинией в истории "Аэрофлота". Первый рейс состоялся 15 июля 1923 года. В этот день с Ходынского поля вылетел самолет "Юнкерс Ф13" под управлением пилота Якова Моисеева и с четырьмя пассажирами на борту. Перелет в столицу Поволжья занял 3 часа 40 минут. Сегодня "Аэрофлот" ежедневно выполняет по два собственных рейса в нижегородский аэропорт Стригино из Москвы и перевозит на этой воздушной линии сотни пассажиров.
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На ретрорейсе пассажиры смогут совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу 80-х годов прошлого века. Форменная одежда бортпроводников воссоздана по реальным образцам, а в деталях полета будут отражены элементы истории.
Пассажиров ожидает ретро-меню, сладкий сюрприз от партнера "Аэрофлота" - кондитерской фабрики "Верность качеству", а также ностальгический плейлист на стриминговом сервисе "Звук". На память о перелете все путешественники получат сертификат и коллекционный значок.
В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила полеты в стиле ретро в Сочи и Санкт-Петербург. До конца года запланировано ещё несколько ретрорейсов. Пассажиров, совершивших три и более перелетов на разных ретрорейсах, ждет подарок-сюрприз от "Аэрофлота".
Ленинградский вокзал - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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