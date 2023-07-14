https://ria.ru/20230714/zvuki-1884279851.html

Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе

Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 14.07.2023

Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе

Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:44

2023-07-14T18:44

2023-07-14T21:14

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.Ранее в группе соцсети ВКонтакте "Мой Таганрог" появились сообщения о том, что в пятницу в городе был слышен громкий звук."Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолета на сверхзвуковой режим", - написал Фатеев.Он добавил, что поводов для переживаний нет и попросил сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20230621/sevastopol-1879681048.html

таганрог

ростовская область

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таганрог, ростовская область