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Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 14.07.2023
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе
Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:44
2023-07-14T18:44
2023-07-14T21:14
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.Ранее в группе соцсети ВКонтакте "Мой Таганрог" появились сообщения о том, что в пятницу в городе был слышен громкий звук."Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолета на сверхзвуковой режим", - написал Фатеев.Он добавил, что поводов для переживаний нет и попросил сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230621/sevastopol-1879681048.html
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таганрог, ростовская область
Таганрог, Ростовская область
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе
Фатеев: шум, который слышали в Таганроге, связан с переходом самолета на сверхзвук