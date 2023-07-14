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Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 14.07.2023
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18:44 14.07.2023 (обновлено: 21:14 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zvuki-1884279851.html
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 14.07.2023
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе
Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:44
2023-07-14T21:14
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.Ранее в группе соцсети ВКонтакте "Мой Таганрог" появились сообщения о том, что в пятницу в городе был слышен громкий звук."Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолета на сверхзвуковой режим", - написал Фатеев.Он добавил, что поводов для переживаний нет и попросил сохранять спокойствие.
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таганрог, ростовская область
Таганрог, Ростовская область
Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе

Фатеев: шум, который слышали в Таганроге, связан с переходом самолета на сверхзвук

© Flickr / Alexxx MalevПанорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Flickr / Alexxx Malev
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Громкий хлопок, который был слышен в разных районах Таганрога Ростовской области, был связан с переходом самолета на сверхзвук, поводов для переживаний нет, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.
Ранее в группе соцсети ВКонтакте "Мой Таганрог" появились сообщения о том, что в пятницу в городе был слышен громкий звук.
"Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных - это был переход самолета на сверхзвуковой режим", - написал Фатеев.
Он добавил, что поводов для переживаний нет и попросил сохранять спокойствие.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
21 июня, 21:36
 
ТаганрогРостовская область
 
 
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