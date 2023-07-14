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Корреспондента РИА Новости не пустили на встречу с главой МИД Греции - РИА Новости, 14.07.2023
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15:00 14.07.2023 (обновлено: 15:49 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zhurnalist-1884218677.html
Корреспондента РИА Новости не пустили на встречу с главой МИД Греции
Корреспондента РИА Новости не пустили на встречу с главой МИД Греции - РИА Новости, 14.07.2023
Корреспондента РИА Новости не пустили на встречу с главой МИД Греции
Руководителя представительства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника без объяснения причин не пустили на встречу с новым министром иностранных дел Греции... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:00
2023-07-14T15:49
в мире
греция
европа
украина
репортеры без границ
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АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости. Руководителя представительства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника без объяснения причин не пустили на встречу с новым министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Министр, назначенный после выборов 25 июня, пригласил аккредитованных дипломатических корреспондентов на ознакомительную встречу в пятницу. Перед началом мероприятия сотрудники службы информации внешнеполитического ведомства попросили российского журналиста покинуть здание МИД. "Вы знаете, что есть ограничения на работу некоторых корреспондентов. В отношении вас такие ограничения действуют с марта 2022 года, вы знаете об этом", — сказала сотрудница службы информации. По ее словам, ограничения ввел бывший официальный представитель МИД Александрос Папаиоанну, которого еще в декабре 2022 года назначили постоянным представителем Греции при международных организациях в Женеве. На просьбу пояснить причину она и ее коллега не ответили. &quot;Просто есть ограничения&quot;, — сказали они, а на повторные просьбы пояснить, в связи с чем, промолчали.На вопрос, знают ли они, что, хотя медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, включена в санкционный список Евросоюза, ограничения не распространяются на работу журналистов, в службе информации также не смогли ответить. "Мы изучим этот документ", — сказали представители внешнеполитического ведомства. Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA сообщила, что поднимет этот вопрос перед пресс-службой правительства. МИД Греции с марта 2022 года не проводил брифинги для дипломатических корреспондентов, на запросы журналистов МИД, как правило, не отвечает. Журналисты ожидали, что ситуация изменится при новом руководстве министерства. Сто седьмое местоГреция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она занимала 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе. В 2022-м Греция опустилась на 38 позиций, до 108-го места, и стала худшей в Европе. Сейчас она поднялась до 107-го места. Международные журналистские организации заявляли, что ухудшение свободы прессы в Греции наблюдается после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая "одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса", а правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы. Правительство отрицает обвинения в давлении на СМИ. Ассоциация иностранных корреспондентов (FPA) в Греции призывала официального представителя правительства прекратить публичные нападки, преследования и попытки дискредитировать журналистов. В авангарде санкцийГреция первой среди стран Запада попыталась отменить русскую культуру — министр культуры Лина Мендони 28 февраля 2022 года запретила Чайковского и ввела санкции против российских культурных организаций, запретив любое сотрудничество с ними, за что Мендони назвали "послом нового маккартизма и русофобии". Греческие СМИ, как частные, так и государственные, проводят активную антироссийскую пропаганду. Государственное телевидение ERT утверждало, что передает "в прямом эфире репортажи корреспондента ERT в Москве", хотя на самом деле он вещал из дома в Афинах. В связи с этим даже греческая оппозиция требовала разъяснений в связи с "возможным обманом общественного мнения" при освещении событий на Украине. Профсоюз работников ERT (POSPERT) заявил, что госканал необъективно освещает события на Украине, а объективность приносится в жертву трансатлантической и европейской политической целесообразности. Фейки распространяют и члены правительства, от заместителей министров до министров. Российская точка зрения на греческом ТВ не представлена, а заявления представителей России зачастую дают в искаженном виде.
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60
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в мире, греция, европа, украина, репортеры без границ
В мире, Греция, Европа, Украина, Репортеры без границ
Корреспондента РИА Новости не пустили на встречу с главой МИД Греции

Журналисту РИА Новости запретили участвовать во встрече с главой МИД Греции Герапетритисом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве . Архивное фото
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АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости. Руководителя представительства РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника без объяснения причин не пустили на встречу с новым министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.
Министр, назначенный после выборов 25 июня, пригласил аккредитованных дипломатических корреспондентов на ознакомительную встречу в пятницу.
Перед началом мероприятия сотрудники службы информации внешнеполитического ведомства попросили российского журналиста покинуть здание МИД.
«
"Вы знаете, что есть ограничения на работу некоторых корреспондентов. В отношении вас такие ограничения действуют с марта 2022 года, вы знаете об этом", — сказала сотрудница службы информации.
По ее словам, ограничения ввел бывший официальный представитель МИД Александрос Папаиоанну, которого еще в декабре 2022 года назначили постоянным представителем Греции при международных организациях в Женеве.
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На просьбу пояснить причину она и ее коллега не ответили.
«

"Просто есть ограничения", — сказали они, а на повторные просьбы пояснить, в связи с чем, промолчали.

На вопрос, знают ли они, что, хотя медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, включена в санкционный список Евросоюза, ограничения не распространяются на работу журналистов, в службе информации также не смогли ответить.
«
"Мы изучим этот документ", — сказали представители внешнеполитического ведомства.
Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA сообщила, что поднимет этот вопрос перед пресс-службой правительства.
МИД Греции с марта 2022 года не проводил брифинги для дипломатических корреспондентов, на запросы журналистов МИД, как правило, не отвечает. Журналисты ожидали, что ситуация изменится при новом руководстве министерства.
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Сто седьмое место

Греция по индексу свободы прессы находится на последнем месте среди стран Европы. В 2021 году она занимала 70-е место из 180 в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и стала четвертой худшей страной в Евросоюзе. В 2022-м Греция опустилась на 38 позиций, до 108-го места, и стала худшей в Европе. Сейчас она поднялась до 107-го места.
Международные журналистские организации заявляли, что ухудшение свободы прессы в Греции наблюдается после победы на выборах в 2019 году партии "Новая демократия", которая "одержима стремлением контролировать информацию и минимизировать критические и инакомыслящие голоса", а правительство манипулирует СМИ и глушит голоса несогласных, препятствует свободе прессы. Правительство отрицает обвинения в давлении на СМИ.
Ассоциация иностранных корреспондентов (FPA) в Греции призывала официального представителя правительства прекратить публичные нападки, преследования и попытки дискредитировать журналистов.

В авангарде санкций

Греция первой среди стран Запада попыталась отменить русскую культуру — министр культуры Лина Мендони 28 февраля 2022 года запретила Чайковского и ввела санкции против российских культурных организаций, запретив любое сотрудничество с ними, за что Мендони назвали "послом нового маккартизма и русофобии".
Греческие СМИ, как частные, так и государственные, проводят активную антироссийскую пропаганду. Государственное телевидение ERT утверждало, что передает "в прямом эфире репортажи корреспондента ERT в Москве", хотя на самом деле он вещал из дома в Афинах. В связи с этим даже греческая оппозиция требовала разъяснений в связи с "возможным обманом общественного мнения" при освещении событий на Украине. Профсоюз работников ERT (POSPERT) заявил, что госканал необъективно освещает события на Украине, а объективность приносится в жертву трансатлантической и европейской политической целесообразности.
Фейки распространяют и члены правительства, от заместителей министров до министров.
Российская точка зрения на греческом ТВ не представлена, а заявления представителей России зачастую дают в искаженном виде.
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