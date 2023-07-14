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Погибшего на Украине журналиста посмертно приняли в орден Почетного легиона - РИА Новости, 14.07.2023
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06:00 14.07.2023 (обновлено: 06:34 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zhurnalist-1884107612.html
Погибшего на Украине журналиста посмертно приняли в орден Почетного легиона
Погибшего на Украине журналиста посмертно приняли в орден Почетного легиона - РИА Новости, 14.07.2023
Погибшего на Украине журналиста посмертно приняли в орден Почетного легиона
Французский журналист Арман Сольден, погибший при освещении конфликта на Украине, посмертно принят в ряды ордена Почетного легиона, соответствующий указ... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:00
2023-07-14T06:34
украина
франция
артемовск
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Французский журналист Арман Сольден, погибший при освещении конфликта на Украине, посмертно принят в ряды ордена Почетного легиона, соответствующий указ опубликован в официальном журнале правительства Франции. В указе говорится, что Сольден удостоен звания кавалера ордена. Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html
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украина, франция, артемовск, в мире
Украина, Франция, Артемовск, В мире
Погибшего на Украине журналиста посмертно приняли в орден Почетного легиона

Журналиста Сольдена, погибшего на Украине, посмертно приняли в орден Почетного легиона

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYФранцузский журналист Арман Сольден на Украине
Французский журналист Арман Сольден на Украине - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Французский журналист Арман Сольден на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Французский журналист Арман Сольден, погибший при освещении конфликта на Украине, посмертно принят в ряды ордена Почетного легиона, соответствующий указ опубликован в официальном журнале правительства Франции.
В указе говорится, что Сольден удостоен звания кавалера ордена.
Денис Семенов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
4 апреля, 16:29
Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.
 
УкраинаФранцияАртемовскВ мире
 
 
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