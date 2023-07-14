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СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки - РИА Новости, 14.07.2023
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18:54 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки
В украинском правительстве не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет продлена, на этот случай прорабатываются варианты экспорта продукции, пишет... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:54
2023-07-14T18:54
экономика
цены на нефть
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
оон
россельхозбанк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В украинском правительстве не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет продлена, на этот случай прорабатываются варианты экспорта продукции, пишет в пятницу украинское издание "Страна.". "В прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в Турции… Сейчас же выборы в Турции позади. Хотя и есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения", — пишет "Страна" со ссылкой на источник в украинском правительстве. По его словам, в случае непродления зерновой сделки экспортировать украинское зерно планируется в основном через дунайские порты, польские Гданьск и Гдыню, а также румынский порт Констанца. "Дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки. Маршруты в балтийские порты Польши и черноморский порт Румынии (Констанца) более затратные для аграрных компаний, но не имеют таких ограничений, как дунайские порты, где зерно приходится грузить на баржи и транспортировать в Чёрное море, где-либо на рейде грузить в балкеры, или же доставлять зерно в Констанцу, где формировать партии путем перегрузки на морские суда", - пишет "Страна". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html
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экономика, цены на нефть, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, владимир путин, констанца, swift, зерновая сделка
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, ООН, Россельхозбанк, Владимир Путин, Констанца, SWIFT, Зерновая сделка
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки

Страна: на Украине прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки

© AP Photo / Andrew Kravchenko Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
 Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В украинском правительстве не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет продлена, на этот случай прорабатываются варианты экспорта продукции, пишет в пятницу украинское издание "Страна.".
"В прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в Турции… Сейчас же выборы в Турции позади. Хотя и есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения", — пишет "Страна" со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Сухогруз в зерновом терминале Одесского порта - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку
Вчера, 17:10
По его словам, в случае непродления зерновой сделки экспортировать украинское зерно планируется в основном через дунайские порты, польские Гданьск и Гдыню, а также румынский порт Констанца.
«
"Дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки. Маршруты в балтийские порты Польши и черноморский порт Румынии (Констанца) более затратные для аграрных компаний, но не имеют таких ограничений, как дунайские порты, где зерно приходится грузить на баржи и транспортировать в Чёрное море, где-либо на рейде грузить в балкеры, или же доставлять зерно в Констанцу, где формировать партии путем перегрузки на морские суда", - пишет "Страна".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
Вчера, 16:59
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин: ООН старается, чтобы страны исполняли условия зерновой сделки
13 июля, 19:25
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковООНРоссельхозбанкВладимир ПутинКонстанцаSWIFTЗерновая сделка
 
 
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