https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html

СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки

СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки

В украинском правительстве не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет продлена, на этот случай прорабатываются варианты экспорта продукции, пишет... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:54

2023-07-14T18:54

2023-07-14T18:54

экономика

цены на нефть

турция

россия

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дмитрий песков

оон

россельхозбанк

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В украинском правительстве не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет продлена, на этот случай прорабатываются варианты экспорта продукции, пишет в пятницу украинское издание "Страна.". "В прошлый раз российская сторона пошла навстречу просьбе Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в Турции… Сейчас же выборы в Турции позади. Хотя и есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения", — пишет "Страна" со ссылкой на источник в украинском правительстве. По его словам, в случае непродления зерновой сделки экспортировать украинское зерно планируется в основном через дунайские порты, польские Гданьск и Гдыню, а также румынский порт Констанца. "Дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки. Маршруты в балтийские порты Польши и черноморский порт Румынии (Констанца) более затратные для аграрных компаний, но не имеют таких ограничений, как дунайские порты, где зерно приходится грузить на баржи и транспортировать в Чёрное море, где-либо на рейде грузить в балкеры, или же доставлять зерно в Констанцу, где формировать партии путем перегрузки на морские суда", - пишет "Страна". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884068056.html

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