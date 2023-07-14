В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле
В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном из украинских портов в июле
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Темпы инспекций и отправки судов с зерном из украинских портов в рамках "зерновой сделки" значительно снизились в июле по сравнению с предыдущими месяцами, следует из подсчетов РИА Новости.
По состоянию на пятницу, 14 июля, Координационный центр провел с начала июля инспекции лишь 11 прибывших в Стамбул судов с зерном, из них только одно направилось в страну, относящуюся к категории "с низким доходом" - судно Ruby-T отвезло подсолнечное масло в Эфиопию, следует из опубликованных Координационным центром данных.
Таким образом, ситуация в июле не сильно изменилась по сравнению со всем временем действия сделки – за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.
В июле в среднем проводится 1,3 инспекции в сутки, при том, что в сентябре-октябре 2022 года центр проводил порядка 10-11 инспекций.
Всего же с начала июля украинские порты покинули лишь семь сухогрузов: 187 тысяч тонн грузов были на борту судов, вышедших из порта Черноморск, еще 65 тысяч тонн – из Одессы. Эти показатели в несколько раз меньше предыдущих месяцев: так, в июне в рамках инициативы было перевезено более двух миллионов тонн грузов, а в рекордном октябре 2022 года - более 4,2 миллиона тонн.
Также, как следует из данных Координационного центра, с 28 июня ни одно судно в рамках инициативы не прибыло в украинские порты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.