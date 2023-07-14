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В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле - РИА Новости, 14.07.2023
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19:59 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zerno-1884293837.html
В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле
В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле - РИА Новости, 14.07.2023
В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле
Темпы инспекций и отправки судов с зерном из украинских портов в рамках "зерновой сделки" значительно снизились в июле по сравнению с предыдущими месяцами,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:59
2023-07-14T19:59
оон
экономика
россия
турция
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
в мире
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Темпы инспекций и отправки судов с зерном из украинских портов в рамках "зерновой сделки" значительно снизились в июле по сравнению с предыдущими месяцами, следует из подсчетов РИА Новости. По состоянию на пятницу, 14 июля, Координационный центр провел с начала июля инспекции лишь 11 прибывших в Стамбул судов с зерном, из них только одно направилось в страну, относящуюся к категории "с низким доходом" - судно Ruby-T отвезло подсолнечное масло в Эфиопию, следует из опубликованных Координационным центром данных. Таким образом, ситуация в июле не сильно изменилась по сравнению со всем временем действия сделки – за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов. В июле в среднем проводится 1,3 инспекции в сутки, при том, что в сентябре-октябре 2022 года центр проводил порядка 10-11 инспекций. Всего же с начала июля украинские порты покинули лишь семь сухогрузов: 187 тысяч тонн грузов были на борту судов, вышедших из порта Черноморск, еще 65 тысяч тонн – из Одессы. Эти показатели в несколько раз меньше предыдущих месяцев: так, в июне в рамках инициативы было перевезено более двух миллионов тонн грузов, а в рекордном октябре 2022 года - более 4,2 миллиона тонн. Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни: на субботу запланирована инспекция сухогруза, еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла. Также, как следует из данных Координационного центра, с 28 июня ни одно судно в рамках инициативы не прибыло в украинские порты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html
https://ria.ru/20230714/erdogan-1884236314.html
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оон, экономика, россия, турция, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, в мире, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
ООН, Экономика, Россия, Турция, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, В мире, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном в июле

В ООН зафиксировали снижение темпов отправки судов с зерном из украинских портов в июле

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Темпы инспекций и отправки судов с зерном из украинских портов в рамках "зерновой сделки" значительно снизились в июле по сравнению с предыдущими месяцами, следует из подсчетов РИА Новости.
По состоянию на пятницу, 14 июля, Координационный центр провел с начала июля инспекции лишь 11 прибывших в Стамбул судов с зерном, из них только одно направилось в страну, относящуюся к категории "с низким доходом" - судно Ruby-T отвезло подсолнечное масло в Эфиопию, следует из опубликованных Координационным центром данных.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки
Вчера, 18:54
Таким образом, ситуация в июле не сильно изменилась по сравнению со всем временем действия сделки – за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.
В июле в среднем проводится 1,3 инспекции в сутки, при том, что в сентябре-октябре 2022 года центр проводил порядка 10-11 инспекций.
Всего же с начала июля украинские порты покинули лишь семь сухогрузов: 187 тысяч тонн грузов были на борту судов, вышедших из порта Черноморск, еще 65 тысяч тонн – из Одессы. Эти показатели в несколько раз меньше предыдущих месяцев: так, в июне в рамках инициативы было перевезено более двух миллионов тонн грузов, а в рекордном октябре 2022 года - более 4,2 миллиона тонн.
Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни: на субботу запланирована инспекция сухогруза, еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Также, как следует из данных Координационного центра, с 28 июня ни одно судно в рамках инициативы не прибыло в украинские порты.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Эрдоган рассчитывает что письмо Гутерреша поможет продлить зерновую сделку
Вчера, 15:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ООНЭкономикаРоссияТурцияРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаВ миреУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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