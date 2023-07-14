https://ria.ru/20230714/vzryvy-1884100607.html
В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе
В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 14.07.2023
В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе
Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:36
2023-07-14T02:36
2023-07-14T02:36
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
александр вилкул
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. На данный момент в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, сред них - Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская.
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кривой рог, украина, александр вилкул, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул, В мире
В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе
Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о прозвучавших в городе взрывах