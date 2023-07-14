Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 14.07.2023 (обновлено: 17:09 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ugledar-1884257173.html
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом - РИА Новости, 14.07.2023
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом
Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:08
2023-07-14T17:09
общество
донецкая народная республика
олег морозов
владимир зеленский
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884170932_114:133:1153:717_1920x0_80_0_0_bc859f1008a86469bdfb06130ae1781b.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры, на которых видно, как украинские диверсанты под Угледаром в ДНР в упор расстреливают легковой автомобиль с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. "Это обыкновенный фашизм. Так он выглядит сегодня, когда расстреливают невинных детей и женщин. Способ борьбы со зверствами фашизма человечеству известен: это физическое устранение фашистской нечисти, а затем новый Нюрнберг", - сказал Морозов. Он отметил, что "маршрут" Владимира Зеленского в этом контексте "ясен, как Божий день": суд и суровый приговор, "если доживет".
https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html
https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884170932_166:0:1138:729_1920x0_80_0_0_a5eae2c928caabc51c988f2671e794b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, олег морозов, владимир зеленский, единая россия, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Олег Морозов, Владимир Зеленский, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом

Депутат Морозов назвал расстрел машины под Угледаром обыкновенным фашизмом

Кадр видео расстрела мирных жителей украинскими военными
Кадр видео расстрела мирных жителей украинскими военными
Кадр видео расстрела мирных жителей украинскими военными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры, на которых видно, как украинские диверсанты под Угледаром в ДНР в упор расстреливают легковой автомобиль с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке.
Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
22 июня, 10:48
"Это обыкновенный фашизм. Так он выглядит сегодня, когда расстреливают невинных детей и женщин. Способ борьбы со зверствами фашизма человечеству известен: это физическое устранение фашистской нечисти, а затем новый Нюрнберг", - сказал Морозов.
Он отметил, что "маршрут" Владимира Зеленского в этом контексте "ясен, как Божий день": суд и суровый приговор, "если доживет".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных
14 июня, 13:02
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаОлег МорозовВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала