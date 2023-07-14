https://ria.ru/20230714/ugledar-1884257173.html

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом - РИА Новости, 14.07.2023

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом

Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:08

2023-07-14T17:08

2023-07-14T17:09

общество

донецкая народная республика

олег морозов

владимир зеленский

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры, на которых видно, как украинские диверсанты под Угледаром в ДНР в упор расстреливают легковой автомобиль с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. "Это обыкновенный фашизм. Так он выглядит сегодня, когда расстреливают невинных детей и женщин. Способ борьбы со зверствами фашизма человечеству известен: это физическое устранение фашистской нечисти, а затем новый Нюрнберг", - сказал Морозов. Он отметил, что "маршрут" Владимира Зеленского в этом контексте "ясен, как Божий день": суд и суровый приговор, "если доживет".

https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html

https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, олег морозов, владимир зеленский, единая россия, госдума рф