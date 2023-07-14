https://ria.ru/20230714/ugledar-1884257173.html
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом - РИА Новости, 14.07.2023
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом
Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:08
2023-07-14T17:08
2023-07-14T17:09
общество
донецкая народная республика
олег морозов
владимир зеленский
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрельба украинских диверсантов по машине с мирными гражданами - обыкновенный фашизм, способ борьбы с фашизмом известен - физическое устранение и трибунал, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в распоряжение РИА Новости попали кадры, на которых видно, как украинские диверсанты под Угледаром в ДНР в упор расстреливают легковой автомобиль с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. "Это обыкновенный фашизм. Так он выглядит сегодня, когда расстреливают невинных детей и женщин. Способ борьбы со зверствами фашизма человечеству известен: это физическое устранение фашистской нечисти, а затем новый Нюрнберг", - сказал Морозов. Он отметил, что "маршрут" Владимира Зеленского в этом контексте "ясен, как Божий день": суд и суровый приговор, "если доживет".
https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html
https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, олег морозов, владимир зеленский, единая россия, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Олег Морозов, Владимир Зеленский, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром фашизмом
Депутат Морозов назвал расстрел машины под Угледаром обыкновенным фашизмом