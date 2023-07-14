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В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:16 14.07.2023 (обновлено: 10:26 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/turist-1884094539.html
В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник
В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2023
В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник
Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:16
2023-07-14T10:26
анапа
черное море
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В среду источник заявлял агентству о гибели мужчины и женщины 50-60 лет в Черном море на побережье Анапы, материалы, по его словам, переданы в следственный комитет. "Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море", - сказал собеседник агентства. В минувшее воскресенье источник также сообщал о гибели туриста в Черном море на побережье Анапы. Как уточнили РИА Новости в мэрии, в четверг на пляжах Анапы сняли действовавший ранее запрет на купание из-за шторма. Однако в среду на курорте был введен режим повышенной готовности из-за непогоды, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html
https://ria.ru/20230708/turist-1882928161.html
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анапа, черное море, новости - туризм
Анапа, Черное море, Туризм, Новости - Туризм
В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник

В море в Анапе нашли уже третье за два дня тело утонувшего туриста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В среду источник заявлял агентству о гибели мужчины и женщины 50-60 лет в Черном море на побережье Анапы, материалы, по его словам, переданы в следственный комитет.
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"Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море", - сказал собеседник агентства.
В минувшее воскресенье источник также сообщал о гибели туриста в Черном море на побережье Анапы.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, в четверг на пляжах Анапы сняли действовавший ранее запрет на купание из-за шторма. Однако в среду на курорте был введен режим повышенной готовности из-за непогоды, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
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