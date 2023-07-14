https://ria.ru/20230714/turist-1884094539.html

В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник

В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2023

В Анапе нашли третье за два дня тело утонувшего туриста, сообщил источник

Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T00:16

2023-07-14T00:16

2023-07-14T10:26

анапа

черное море

туризм

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В среду источник заявлял агентству о гибели мужчины и женщины 50-60 лет в Черном море на побережье Анапы, материалы, по его словам, переданы в следственный комитет. "Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море", - сказал собеседник агентства. В минувшее воскресенье источник также сообщал о гибели туриста в Черном море на побережье Анапы. Как уточнили РИА Новости в мэрии, в четверг на пляжах Анапы сняли действовавший ранее запрет на купание из-за шторма. Однако в среду на курорте был введен режим повышенной готовности из-за непогоды, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html

https://ria.ru/20230708/turist-1882928161.html

анапа

черное море

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анапа, черное море, новости - туризм