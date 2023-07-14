https://ria.ru/20230714/troitsa-1884254650.html

В центре Грабаря представили специальное помещение для хранения "Троицы"

В центре Грабаря представили специальное помещение для хранения "Троицы" - РИА Новости, 14.07.2023

В центре Грабаря представили специальное помещение для хранения "Троицы"

Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы "Святая Троица" Андрея Рублева представили журналистам во... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:56

2023-07-14T16:56

2023-07-14T16:56

религия

ольга любимова

третьяковская галерея

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876097134_0:141:3091:1880_1920x0_80_0_0_9ea147871cdbaad29e7006be56257f42.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы "Святая Троица" Андрея Рублева представили журналистам во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости. "В реставрационном Центре имени Грабаря для приема иконы "Святая Троица" подготовлено специальное помещение, помещение с определенным климат-контролем… Обеспечены ровно такие же условия хранения, в каких икона пребывала в Третьяковской галерее – это постоянная температура 19 градусов, влажность 50%. Также у нас оборудована комфортная световая среда с светодиодными светильниками, световой температурой 4 тысячи кельвинов", - сказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова. Она отметила, что состоится расширенный реставрационный совет, на котором примут решение о дальнейших работах с иконой, в нем примут участие специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Главный инженер Центра Грабаря Павел Мачулис подчеркнул, что помещение для "Троицы" находится под охраной. "Помещение закрывается. Доступ сюда ограничен. Также оно оборудовано противопожарной системой и газовой системой пожаротушения", - сказал он. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме. Затем, как сообщали в Минкультуры РФ, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.

https://ria.ru/20230712/troitsa-1883864380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга любимова, третьяковская галерея, русская православная церковь