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Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 14.07.2023 (обновлено: 16:51 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/totskiy-1884180167.html
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 14.07.2023
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:27
2023-07-14T16:51
оренбургская область
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу.Во время визита он пообщался с военными и сообщил, что по результатам поездки представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции."Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", - сказал Медведев.
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оренбургская область, россия, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Оренбургская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу.
Во время визита он пообщался с военными и сообщил, что по результатам поездки представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции.
"Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", - сказал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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