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Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 14.07.2023
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:27
2023-07-14T13:27
2023-07-14T16:51
оренбургская область
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу.Во время визита он пообщался с военными и сообщил, что по результатам поездки представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции."Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", - сказал Медведев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оренбургская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области