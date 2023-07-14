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Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области - РИА Новости, 14.07.2023

Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:27

2023-07-14T13:27

2023-07-14T16:51

оренбургская область

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

владимир путин

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео было опубликовано в его Telegram-канале в пятницу.Во время визита он пообщался с военными и сообщил, что по результатам поездки представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции."Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230224/vragi-1854099136.html

оренбургская область

россия

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Кирилл Волков

оренбургская область, россия, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность, ситуация в днр и лнр