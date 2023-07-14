Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 14.07.2023 (обновлено: 14:59 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204421.html
Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников
Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.07.2023
Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:18
2023-07-14T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо himars
харьковская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884215700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fa83308f67e7119a2bd84512a2204bd.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11664 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны об отражении атак и сбитых снарядах HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", – сообщили в ведомстве.
2023-07-14T14:18
true
PT4M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884215700_283:0:1723:1080_1920x0_80_0_0_9ed3d4a87827fe186ffa7c2a06bc2c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, РСЗО HIMARS, Харьковская область, В мире
Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11664 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРСЗО HIMARSХарьковская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала