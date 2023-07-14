https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204421.html

Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников

Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.07.2023

Системы ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:59

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11664 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об отражении атак и сбитых снарядах HIMARS Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", говорится в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой народной республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", – сообщили в ведомстве. 2023-07-14T14:18 true PT4M57S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars, харьковская область, в мире