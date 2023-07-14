https://ria.ru/20230714/sovfed-1884226080.html

В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов

В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов - РИА Новости, 14.07.2023

В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов

Международный комитет Совфеда обсудит 17 июля проект обращения палаты к парламентам мира по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, говорится в повестке... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:24

2023-07-14T15:24

2023-07-14T16:37

украина

россия

сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда обсудит 17 июля проект обращения палаты к парламентам мира по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, говорится в повестке комитета на сайте Совета Федерации. Как правило, после обсуждения комитетом обращения выносятся на обсуждение во время пленарных заседаний. Согласно графику заседаний на сайте Совета Федерации, следующее заседание планируется 19 июля. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты мира по поводу осуждения поставок кассетных боеприпасов США на Украину.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230714/boepripasy-1884213221.html

украина

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика