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В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов - РИА Новости, 14.07.2023
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15:24 14.07.2023 (обновлено: 16:37 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/sovfed-1884226080.html
В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов
В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов - РИА Новости, 14.07.2023
В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов
Международный комитет Совфеда обсудит 17 июля проект обращения палаты к парламентам мира по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, говорится в повестке... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:24
2023-07-14T16:37
украина
россия
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда обсудит 17 июля проект обращения палаты к парламентам мира по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, говорится в повестке комитета на сайте Совета Федерации. Как правило, после обсуждения комитетом обращения выносятся на обсуждение во время пленарных заседаний. Согласно графику заседаний на сайте Совета Федерации, следующее заседание планируется 19 июля. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты мира по поводу осуждения поставок кассетных боеприпасов США на Украину.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
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украина, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Украина, Россия, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде рассмотрят обращение к парламентам о поставках кассетных снарядов

Комитет Совфеда рассмотрит обращение к парламентам по поставкам Киеву кассетных снарядов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда обсудит 17 июля проект обращения палаты к парламентам мира по поводу поставок кассетных боеприпасов Украине, говорится в повестке комитета на сайте Совета Федерации.
Как правило, после обсуждения комитетом обращения выносятся на обсуждение во время пленарных заседаний. Согласно графику заседаний на сайте Совета Федерации, следующее заседание планируется 19 июля.
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты мира по поводу осуждения поставок кассетных боеприпасов США на Украину.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
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