https://ria.ru/20230714/sotrudnichestvo-1884110837.html

Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов

Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов - РИА Новости, 14.07.2023

Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов

Искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T07:26

2023-07-14T07:26

2023-07-14T07:26

белоруссия

франция

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства в пятницу поздравил народ Французской Республики с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, отмечаемым 14 июля. "На протяжении многих лет народы Беларуси и Франции, которые объединяют многочисленные события общего прошлого, схожие ценности и черты национального характера, развивают человеческие контакты, дружбу, устанавливают деловые отношения, - говорится в поздравлении, цитируемом пресс-службой белорусского лидера. "К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230326/plany-1860780088.html

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белоруссия, франция, александр лукашенко, в мире