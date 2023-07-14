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Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов
Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов - РИА Новости, 14.07.2023
Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов
Искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:26
2023-07-14T07:26
2023-07-14T07:26
белоруссия
франция
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства в пятницу поздравил народ Французской Республики с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, отмечаемым 14 июля. "На протяжении многих лет народы Беларуси и Франции, которые объединяют многочисленные события общего прошлого, схожие ценности и черты национального характера, развивают человеческие контакты, дружбу, устанавливают деловые отношения, - говорится в поздравлении, цитируемом пресс-службой белорусского лидера. "К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура", - добавил Лукашенко.
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белоруссия, франция, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Франция, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко объяснил, что мешает сотрудничеству французов и белорусов
Лукашенко: сотрудничать белорусам и французам мешает политическая конъюнктура
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Искреннее стремление народов Белоруссии и Франции сотрудничать натыкается на искусственные препятствия, формируемые европейской политической конъюнктурой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в пятницу поздравил народ Французской Республики с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, отмечаемым 14 июля.
"На протяжении многих лет народы Беларуси и Франции, которые объединяют многочисленные события общего прошлого, схожие ценности и черты национального характера, развивают человеческие контакты, дружбу, устанавливают деловые отношения, - говорится в поздравлении, цитируемом пресс-службой белорусского лидера.
"К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура", - добавил Лукашенко.
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