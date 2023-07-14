https://ria.ru/20230714/sochi-1884255360.html
Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту
Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту - РИА Новости, 14.07.2023
Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту
Власти Сочи планируют привлечь артистов российской эстрады для озвучки аудиогидов на городских экскурсионных маршрутах, заявил директор департамента курортов,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:10
2023-07-14T17:10
2023-07-14T17:10
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Власти Сочи планируют привлечь артистов российской эстрады для озвучки аудиогидов на городских экскурсионных маршрутах, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта Кирилл Ярыш.По его словам, сегодня в городе есть пять пеших бесплатных маршрутов, все они разработаны совместно с экскурсионными организациями.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, маршруты проложены в Центральном районе Сочи. На маршрутах установлено более 160 знаков навигации.В мэрии агентству пояснили, что на указателях планируется установить QR-коды. Подключившись по ним к системе, можно воспользоваться аудиогидом.Среди пяти маршрутов, которые уже доступны для отдыхающих, представлены военно-патриотические и исторические: "Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Музеи природы и культуры города Сочи", "Врата солнечного города", "Исторический бульвар".
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту
Власти Сочи хотят привлечь звезд эстрады для озвучки аудиогидов на экскурсионных маршрутах
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Власти Сочи планируют привлечь артистов российской эстрады для озвучки аудиогидов на городских экскурсионных маршрутах, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта Кирилл Ярыш.
По его словам, сегодня в городе есть пять пеших бесплатных маршрутов, все они разработаны совместно с экскурсионными организациями.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, маршруты проложены в Центральном районе Сочи. На маршрутах установлено более 160 знаков навигации.
В мэрии агентству пояснили, что на указателях планируется установить QR-коды. Подключившись по ним к системе, можно воспользоваться аудиогидом.
Среди пяти маршрутов, которые уже доступны для отдыхающих, представлены военно-патриотические и исторические: "Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Музеи природы и культуры города Сочи", "Врата солнечного города", "Исторический бульвар".
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