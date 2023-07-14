https://ria.ru/20230714/sochi-1884255360.html

Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту

Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту - РИА Новости, 14.07.2023

Власти Сочи планируют привлечь звезд для озвучки аудиогидов по курорту

Власти Сочи планируют привлечь артистов российской эстрады для озвучки аудиогидов на городских экскурсионных маршрутах, заявил директор департамента курортов,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:10

2023-07-14T17:10

2023-07-14T17:10

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Власти Сочи планируют привлечь артистов российской эстрады для озвучки аудиогидов на городских экскурсионных маршрутах, заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта Кирилл Ярыш.По его словам, сегодня в городе есть пять пеших бесплатных маршрутов, все они разработаны совместно с экскурсионными организациями.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, маршруты проложены в Центральном районе Сочи. На маршрутах установлено более 160 знаков навигации.В мэрии агентству пояснили, что на указателях планируется установить QR-коды. Подключившись по ним к системе, можно воспользоваться аудиогидом.Среди пяти маршрутов, которые уже доступны для отдыхающих, представлены военно-патриотические и исторические: "Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Музеи природы и культуры города Сочи", "Врата солнечного города", "Исторический бульвар".

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи