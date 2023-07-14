Рейтинг@Mail.ru
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884292112.html
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов - РИА Новости, 14.07.2023
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов
Полиция Швеции в связи со скандалом из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля отметила, что может давать разрешение РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:45
2023-07-14T19:45
швеция
биньямин нетаньяху
лига арабских государств
ицхак герцог
израиль
стокгольм (город)
ахмед абуль гейт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция Швеции в связи со скандалом из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля отметила, что может давать разрешение на проведение массового мероприятия для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов. В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос был удовлетворен в пятницу. "Полиция не выдает разрешения на сжигание различных религиозных текстов - полиция выдает разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", - заявила агентству Франс Пресс пресс-секретарь полиции Стокгольма Карина Скагерлинд. На решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию уже успел отреагировать премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который выразил со своей стороны решительное осуждение. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230712/sozhzhenie-1883687315.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
швеция
израиль
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0ef5c4107781a84772bbbbd91b834c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, биньямин нетаньяху, лига арабских государств, ицхак герцог, израиль, стокгольм (город), ахмед абуль гейт
Швеция, Биньямин Нетаньяху, Лига арабских государств, Ицхак Герцог, Израиль, Стокгольм (город), Ахмед Абуль Гейт
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов

В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов из-за скандала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Стокгольм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция Швеции в связи со скандалом из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля отметила, что может давать разрешение на проведение массового мероприятия для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов.
В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос был удовлетворен в пятницу.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг
12 июля, 11:26
«
"Полиция не выдает разрешения на сжигание различных религиозных текстов - полиция выдает разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", - заявила агентству Франс Пресс пресс-секретарь полиции Стокгольма Карина Скагерлинд.
На решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию уже успел отреагировать премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который выразил со своей стороны решительное осуждение. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди
8 июля, 08:00
 
ШвецияБиньямин НетаньяхуЛига арабских государствИцхак ГерцогИзраильСтокгольм (город)Ахмед Абуль Гейт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала