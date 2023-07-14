В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов
В Швеции заявили, что не выдают разрешения на сожжение религиозных текстов из-за скандала
Стокгольм. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция Швеции в связи со скандалом из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля отметила, что может давать разрешение на проведение массового мероприятия для выражения общественного мнения, но не для уничтожения религиозных текстов.
В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос был удовлетворен в пятницу.
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"Полиция не выдает разрешения на сжигание различных религиозных текстов - полиция выдает разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие", - заявила агентству Франс Пресс пресс-секретарь полиции Стокгольма Карина Скагерлинд.
На решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию уже успел отреагировать премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который выразил со своей стороны решительное осуждение. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.