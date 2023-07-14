https://ria.ru/20230714/severnayakoreya-1884280530.html

Премьер Японии обсудил с генштабом США пуск ракеты Северной Кореей

Премьер Японии обсудил с генштабом США пуск ракеты Северной Кореей - РИА Новости, 14.07.2023

Премьер Японии обсудил с генштабом США пуск ракеты Северной Кореей

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял в пятницу председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли и обсудил с ним недавний пуск... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:47

2023-07-14T18:47

2023-07-14T18:47

в мире

япония

марк милли

фумио кисида

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сша

космос - риа наука

ким чен ын

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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял в пятницу председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли и обсудил с ним недавний пуск межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил телеканал NHK. "Позавчера Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Все более возрастает важность союза Японии и США. Мы хотели бы работать вместе для сохранения мира и стабильности в регионе", - сказал Кисида. В ответном слове Милли также отметил "возрастающую как никогда прежде важность американо-японского союза". "Мы хотим еще больше укрепить взаимодействие для осуществления принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Милли. Стороны обменялись мнениями о Северной Корее, Китае, России, договорились развивать сотрудничество с тем, чтобы Япония смогла получить возможности для нанесения ударов по базам противника в случае угрозы своей территории. В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасонпхо-18". Впоследствии Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания, как сообщается, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". Полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным среди выпущенных Северной Кореей баллистических ракет. Дальность полета составила 1000 километров, максимальная высота полета более 6000 километров. Ракета была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Если бы траектория была стандартной, дальность полета составила бы около 15 тысяч километров, что позволило бы достичь любой точки на территории США.

https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html

https://ria.ru/20230714/kndr-1884100089.html

япония

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в мире, япония, марк милли, фумио кисида, китай, сша, космос - риа наука, ким чен ын