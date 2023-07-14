Рейтинг@Mail.ru
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений - РИА Новости, 14.07.2023
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений, она уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:35
2023-07-14T18:35
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149438/13/1494381346_0:32:3078:1763_1920x0_80_0_0_978fc7b9bd202aaa403da7584c5ca68d.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений, она уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, скоро появится и на iOS, говорится в сообщении компании. "Пробовали легендарную расшифровку голосовых? Теперь она доступна и для видеосообщений! Открывайте "VK Мессенджер" и ищите значок "Аа" — нажмите на него, чтобы увидеть текст записи", - говорится в сообщении. Отмечается, что функция уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, в том числе в учебном профиле "Сферум". Скоро она появится на iOS.
https://ria.ru/20230608/vk-1877013590.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149438/13/1494381346_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_663a9c7ef7551b2e76c6946d1b41c68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
Технологии
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений

Функция расшифровки видеосообщений в VK Мессенджер уже стала доступна в веб-версии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Социальная сеть "Вконтакте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений, она уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, скоро появится и на iOS, говорится в сообщении компании.
"Пробовали легендарную расшифровку голосовых? Теперь она доступна и для видеосообщений! Открывайте "VK Мессенджер" и ищите значок "Аа" — нажмите на него, чтобы увидеть текст записи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что функция уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, в том числе в учебном профиле "Сферум". Скоро она появится на iOS.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
VK запустит функцию OnePass
8 июня, 16:27
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала