https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html

"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений

"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений - РИА Новости, 14.07.2023

"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений

"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений, она уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:35

2023-07-14T18:35

2023-07-14T18:35

технологии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений, она уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, скоро появится и на iOS, говорится в сообщении компании. "Пробовали легендарную расшифровку голосовых? Теперь она доступна и для видеосообщений! Открывайте "VK Мессенджер" и ищите значок "Аа" — нажмите на него, чтобы увидеть текст записи", - говорится в сообщении. Отмечается, что функция уже доступна в веб-версии мессенджера и части пользователей приложений "ВКонтакте" и "VK Мессенджер" на Android, в том числе в учебном профиле "Сферум". Скоро она появится на iOS.

https://ria.ru/20230608/vk-1877013590.html

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