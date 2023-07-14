https://ria.ru/20230714/pushkino-1884231046.html
В Подмосковье мужчина убил малолетнюю дочь и покончил с собой
В Подмосковье мужчина убил малолетнюю дочь и покончил с собой - РИА Новости, 14.07.2023
В Подмосковье мужчина убил малолетнюю дочь и покончил с собой
Уголовное дело по факту убийства 4-летней девочки возбуждено в подмосковном Пушкино - по предварительным данным, с ней расправился отец, который после этого сам РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:37
2023-07-14T15:37
2023-07-14T15:55
происшествия
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства 4-летней девочки возбуждено в подмосковном Пушкино - по предварительным данным, с ней расправился отец, который после этого сам свел счеты с жизнью, сообщают прокуратура области и СК РФ. По данным СК, в пятницу в квартире в Пушкино найдены "тела 4-летней девочки и ее отца"."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в телеграм-канале СК. Прокуратура области уточняет, что, предварительно, "телесные повреждения девочке причинил ее отец и после совершил самоубийство". "Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм.
https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье, пушкино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье, Пушкино
В Подмосковье мужчина убил малолетнюю дочь и покончил с собой
В Пушкино мужчина убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой