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Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2023
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18:23 14.07.2023 (обновлено: 18:25 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/popravki-1884274753.html
Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах
Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2023
Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах
Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, данную меру следует также распространить и на пособников... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:23
2023-07-14T18:25
госдума рф
политика
андрей луговой
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, данную меру следует также распространить и на пособников иноагентов, заявил в своем телеграм-канале первый зампред комитета ГД по безопасности Андрей Луговой."Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов", — написал Луговой.
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госдума рф, политика, андрей луговой
Госдума РФ, Политика, Андрей Луговой
Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах

Луговой: следующие поправки об иноагентах должны содержать запрет на политическую практику

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, данную меру следует также распространить и на пособников иноагентов, заявил в своем телеграм-канале первый зампред комитета ГД по безопасности Андрей Луговой.
"Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов", — написал Луговой.
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