https://ria.ru/20230714/popravki-1884274753.html

Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах

Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах - РИА Новости, 14.07.2023

Депутат Госдумы рассказал о поправках в закон об иноагентах

Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, данную меру следует также распространить и на пособников... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:23

2023-07-14T18:23

2023-07-14T18:25

госдума рф

политика

андрей луговой

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, данную меру следует также распространить и на пособников иноагентов, заявил в своем телеграм-канале первый зампред комитета ГД по безопасности Андрей Луговой."Следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов", — написал Луговой.

https://ria.ru/20230707/akunin-1882793205.html

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госдума рф, политика, андрей луговой