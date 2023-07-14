https://ria.ru/20230714/poiski-1884123881.html

В Адыгее ищут пропавшую девочку

В Адыгее ищут пропавшую девочку - РИА Новости, 14.07.2023

В Адыгее ищут пропавшую девочку

Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:11

2023-07-14T10:11

2023-07-14T14:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. Предварительно, девочка с родителями отдыхала на турбазе Верхний Чуб. В четверг они вышли прогуляться к озеру Псенодах, ребенок обратно на турбазу не вернулся. Отмечается, что связи в горах нет, поэтому выяснить точные обстоятельства пока невозможно. "Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС - 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 06.00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту. После осмотра местности с воздуха группа высадилась около оз. Псенодах", - говорится в сообщении. По данным спасателей, очевидцы сообщили, что в последний раз видели девочку в четверг около 17.00, она находилась в двух километрах от озера и шла в сторону турбазы."Следственное управление СК России по Республике Адыгея проводит проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в горной местности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место.

https://ria.ru/20230713/turistka-1883916916.html

https://ria.ru/20230703/lager-1881817118.html

россия

сочи

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сочи, происшествия