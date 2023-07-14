В Адыгее ищут пропавшую девочку
Спасатели ищут одиннадцатилетнюю девочку, отдыхавшую с родителями в горах Адыгеи
© МЧС РоссииПотерявшуюся 11-летнюю девочку в Краснодарском крае ищет группировка спасателей МЧС России
© МЧС России
Потерявшуюся 11-летнюю девочку в Краснодарском крае ищет группировка спасателей МЧС России
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Предварительно, девочка с родителями отдыхала на турбазе Верхний Чуб. В четверг они вышли прогуляться к озеру Псенодах, ребенок обратно на турбазу не вернулся. Отмечается, что связи в горах нет, поэтому выяснить точные обстоятельства пока невозможно.
"Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС - 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 06.00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту. После осмотра местности с воздуха группа высадилась около оз. Псенодах", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, очевидцы сообщили, что в последний раз видели девочку в четверг около 17.00, она находилась в двух километрах от озера и шла в сторону турбазы.
"Следственное управление СК России по Республике Адыгея проводит проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в горной местности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место.