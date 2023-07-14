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В Адыгее ищут пропавшую девочку - РИА Новости, 14.07.2023
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10:11 14.07.2023 (обновлено: 14:00 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/poiski-1884123881.html
В Адыгее ищут пропавшую девочку
В Адыгее ищут пропавшую девочку - РИА Новости, 14.07.2023
В Адыгее ищут пропавшую девочку
Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:11
2023-07-14T14:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. Предварительно, девочка с родителями отдыхала на турбазе Верхний Чуб. В четверг они вышли прогуляться к озеру Псенодах, ребенок обратно на турбазу не вернулся. Отмечается, что связи в горах нет, поэтому выяснить точные обстоятельства пока невозможно. "Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС - 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 06.00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту. После осмотра местности с воздуха группа высадилась около оз. Псенодах", - говорится в сообщении. По данным спасателей, очевидцы сообщили, что в последний раз видели девочку в четверг около 17.00, она находилась в двух километрах от озера и шла в сторону турбазы."Следственное управление СК России по Республике Адыгея проводит проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в горной местности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место.
https://ria.ru/20230713/turistka-1883916916.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сочи, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Сочи, Происшествия
В Адыгее ищут пропавшую девочку

Спасатели ищут одиннадцатилетнюю девочку, отдыхавшую с родителями в горах Адыгеи

© МЧС РоссииПотерявшуюся 11-летнюю девочку в Краснодарском крае ищет группировка спасателей МЧС России
Потерявшуюся 11-летнюю девочку в Краснодарском крае ищет группировка спасателей МЧС России
© МЧС России
Потерявшуюся 11-летнюю девочку в Краснодарском крае ищет группировка спасателей МЧС России
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Спасатели начали поиски 11-летней девочки, отдыхавшей с родителями на турбазе в горах Адыгеи, в последний раз ребенка видели в четверг в районе горного озера, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Предварительно, девочка с родителями отдыхала на турбазе Верхний Чуб. В четверг они вышли прогуляться к озеру Псенодах, ребенок обратно на турбазу не вернулся. Отмечается, что связи в горах нет, поэтому выяснить точные обстоятельства пока невозможно.
"Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС - 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 06.00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту. После осмотра местности с воздуха группа высадилась около оз. Псенодах", - говорится в сообщении.
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По данным спасателей, очевидцы сообщили, что в последний раз видели девочку в четверг около 17.00, она находилась в двух километрах от озера и шла в сторону турбазы.
"Следственное управление СК России по Республике Адыгея проводит проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в горной местности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСочиПроисшествия
 
 
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