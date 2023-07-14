https://ria.ru/20230714/pogranichniki-1884258227.html
В Испании украинские пограничники завершили обучение по поиску взрывчатки
В Испании украинские пограничники завершили обучение по поиску взрывчатки - РИА Новости, 14.07.2023
В Испании украинские пограничники завершили обучение по поиску взрывчатки
Гражданская гвардия Испания завершила первый курс кинологической подготовки по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов для украинских пограничников РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:12
2023-07-14T17:12
2023-07-14T17:29
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МАДРИД, 14 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испания завершила первый курс кинологической подготовки по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов для украинских пограничников и таможенников, говорится в пресс-релизе правоохранительных служб королевства. "В течение пяти месяцев сотрудники кинологической службы Гражданской гвардии обучали восемь украинских пограничников и таможенников работе со служебными собаками по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении. Запрос на организацию этого курса был отправлен ОБСЕ испанским службам в 2021 году. Обучение планировалось провести на Украине, но затем перенесено в Испанию.
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
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в мире, испания, обсе, украина, вооруженные силы украины
В мире, Испания, ОБСЕ, Украина, Вооруженные силы Украины
В Испании украинские пограничники завершили обучение по поиску взрывчатки
В Испании украинские пограничники завершили кинологическую подготовку по поиску взрывчатки