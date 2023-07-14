https://ria.ru/20230714/poezdki-1884256180.html

Более 190 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры Подмосковья

Более 190 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2023

Более 190 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры Подмосковья

С начала текущего года пассажиры Подмосковья совершили более 190 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальной карты; это на 15% больше, чем за... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:05

2023-07-14T17:05

2023-07-14T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С начала текущего года пассажиры Подмосковья совершили более 190 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальной карты; это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. На маршрутах Московской области пассажиры совершили около 165 миллионов поездок с помощью социальных карт жителя региона и более 25 миллионов по картам москвича. По информации пресс-службы, наиболее часто данными картами пользуются пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста. Они добираются до социально-значимых мест - медорганизаций, госучреждений, а также доезжают до метро и железнодорожных станций. Самыми популярными маршрутами у пассажиров в этом году стали: №121 "Лесные дали – Москва (метро Крылатское)" в Одинцове – 1,6 миллиона поездок, №2 "ул. Спирина – Поликлиника – пл. Советская – Голутвин – з-д ЖБИ – ул. Спирина" в Коломне – 1,3 миллиона поездок, №368 "ст. МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" в Долгопрудном – совершено порядка 1,2 миллиона поездок и №1 "ст. Подлипки – ул. Силикатная" в Королеве, где проехали – 1,1 миллиона раз. В пресс-службе напомнили, что льготы по социальной карте жителей Московской области работают на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах общественного транспорта. Также доступна оплата проезда транспортными картами "Стрелка", "Тройка" и банковскими картами в автобусах.

https://ria.ru/20230504/stantsii-1869699197.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московские центральные диаметры (мцд)