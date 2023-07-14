https://ria.ru/20230714/podmoskove-1884160763.html

Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье

Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2023

Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье

Более 750 тысяч детей с начала 2023 года прошли профилактические медосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:25

2023-07-14T12:25

2023-07-14T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 750 тысяч детей с начала 2023 года прошли профилактические медосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. "Здоровье детского населения региона – один из наших основных приоритетов в работе. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отмечает пресс-служба, для прохождения профилактического медосмотра родителям ребенка следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.

https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова