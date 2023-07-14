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Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:25 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/podmoskove-1884160763.html
Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье
Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2023
Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье
Более 750 тысяч детей с начала 2023 года прошли профилактические медосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:25
2023-07-14T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 750 тысяч детей с начала 2023 года прошли профилактические медосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. "Здоровье детского населения региона – один из наших основных приоритетов в работе. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отмечает пресс-служба, для прохождения профилактического медосмотра родителям ребенка следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 750 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 750 тысяч детей с начала 2023 года прошли профилактические медосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жители Подмосковья, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
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"Здоровье детского населения региона – один из наших основных приоритетов в работе. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Как отмечает пресс-служба, для прохождения профилактического медосмотра родителям ребенка следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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