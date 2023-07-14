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Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою

Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою - РИА Новости, 14.07.2023

Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:47

2023-07-14T01:47

2023-07-14T03:25

министерство обороны сша

в мире

сша

ллойд остин

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джо байден

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению."Я в действительности сам использовал их в бою", - заявил он в интервью телеканалу CNN, говоря о применении Украиной кассетных боеприпасов.Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украине поступили не только кассетные боеприпасы из США, но и аналогичные снаряды, поставленные другими странами.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230713/kassetnyebomby-1884080921.html

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