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Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою - РИА Новости, 14.07.2023
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01:47 14.07.2023 (обновлено: 03:25 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою - РИА Новости, 14.07.2023
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:47
2023-07-14T03:25
министерство обороны сша
в мире
сша
ллойд остин
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению.&quot;Я в действительности сам использовал их в бою&quot;, - заявил он в интервью телеканалу CNN, говоря о применении Украиной кассетных боеприпасов.Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украине поступили не только кассетные боеприпасы из США, но и аналогичные снаряды, поставленные другими странами.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, мария захарова
Министерство обороны США, В мире, США, Ллойд Остин, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою

Глава Пентагон Остин заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению.
«

"Я в действительности сам использовал их в бою", - заявил он в интервью телеканалу CNN, говоря о применении Украиной кассетных боеприпасов.

Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.
В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украине поступили не только кассетные боеприпасы из США, но и аналогичные снаряды, поставленные другими странами.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву
13 июля, 21:16
 
Министерство обороны СШАВ миреСШАЛлойд ОстинУкраинаРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныМария Захарова
 
 
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