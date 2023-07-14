https://ria.ru/20230714/obstrel-1884101511.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Донецк

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Донецк - РИА Новости, 14.07.2023

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Донецк

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Докучаевску и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:54

2023-07-14T02:54

2023-07-14T02:54

специальная военная операция на украине

докучаевск

донецкая народная республика

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Докучаевску и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале представительства отмечается, что в 00.05 со стороны Елизаветовки был обстрелян Докучаевск - выпущены "пять снарядов калибром 155 миллиметров", а в 00.10 со стороны Уманского "выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров" по Донецку. Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. За четверг украинские войска 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 единиц боеприпасов, сообщили в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230714/vzryvy-1884100607.html

https://ria.ru/20230714/peregruppirovka-1884099831.html

докучаевск

донецкая народная республика

донецк

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докучаевск, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато