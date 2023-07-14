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Марочко сообщил о боях на ближней дистанции за Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/novoselovskoe-1884111138.html
Марочко сообщил о боях на ближней дистанции за Новоселовское в ЛНР
Марочко сообщил о боях на ближней дистанции за Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2023
Марочко сообщил о боях на ближней дистанции за Новоселовское в ЛНР
За поселок Новоселовское в ЛНР идут бои на ближней дистанции, наступающим российским подразделениям удалось закрепиться на восточных окраинах и взять их под... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:34
2023-07-14T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
андрей марочко
харьковская область
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. За поселок Новоселовское в ЛНР идут бои на ближней дистанции, наступающим российским подразделениям удалось закрепиться на восточных окраинах и взять их под полный огневой контроль, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Через Новоселовское проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск Харьковской области. Это важный населенный пункт для продвижения российских сил на данном направлении. "В районе населенного пункта Новоселовское продолжаются бои. Нашим военнослужащим удалось закрепится в восточной части поселка и приступить к его освобождению. Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя", - сообщил эксперт. Он добавил, что наступающие части поддерживает бронетехника, авиация и артиллерия. "Под полным огневым контролем уже находится восточная часть (Новоселовского - ред.), проходящая по железнодорожной ветке", - сообщил Марочко. По его словам, основные силы украинских войск находятся в лесополосах - в хорошо укрепленных опорных пунктах к западу от железнодорожного полотна. Поддержку обороняющимся подразделениям Киева оказывает артиллерия, которая расположена на второй и третьей линии обороны. Минобороны РФ 13 июля сообщило, что на купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20230714/nastuplenie-1884106773.html
https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html
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луганская народная республика, киев, андрей марочко, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Харьковская область
Марочко сообщил о боях на ближней дистанции за Новоселовское в ЛНР

Эксперт Марочко: за поселок Новоселовское в ЛНР идут бои на ближней дистанции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. За поселок Новоселовское в ЛНР идут бои на ближней дистанции, наступающим российским подразделениям удалось закрепиться на восточных окраинах и взять их под полный огневой контроль, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Через Новоселовское проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск Харьковской области. Это важный населенный пункт для продвижения российских сил на данном направлении.
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"В районе населенного пункта Новоселовское продолжаются бои. Нашим военнослужащим удалось закрепится в восточной части поселка и приступить к его освобождению. Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя", - сообщил эксперт.
Он добавил, что наступающие части поддерживает бронетехника, авиация и артиллерия. "Под полным огневым контролем уже находится восточная часть (Новоселовского - ред.), проходящая по железнодорожной ветке", - сообщил Марочко.
По его словам, основные силы украинских войск находятся в лесополосах - в хорошо укрепленных опорных пунктах к западу от железнодорожного полотна. Поддержку обороняющимся подразделениям Киева оказывает артиллерия, которая расположена на второй и третьей линии обороны.
Минобороны РФ 13 июля сообщило, что на купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевАндрей МарочкоХарьковская область
 
 
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