https://ria.ru/20230714/muzey-1884304281.html
Мезенцев считает реализацию проекта поезда-музея в СГ целесообразной
Мезенцев считает реализацию проекта поезда-музея в СГ целесообразной - РИА Новости, 14.07.2023
Мезенцев считает реализацию проекта поезда-музея в СГ целесообразной
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что в рамках объединения можно было бы реализовать проект "Поезд-музей". РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:10
2023-07-14T22:10
2023-07-14T22:10
союзное государство
дмитрий мезенцев
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ВИТЕБСК (Белоруссия), 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что в рамках объединения можно было бы реализовать проект "Поезд-музей". "Предложена идея - "Поезд-музей". Не каждый попадет в Эрмитаж, Национальный художественный музей в Минске. Но поезд-музей, в том числе с представлением электронных ресурсов коллекций ведущих музеев России и Беларуси, был бы возможен", - сказал Мезенцев в Витебске, выступая на заседании круглого стола на тему "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей". Госсекретарь подчеркнул, что такой проект будет возможным, если министры культуры Белоруссии и России поддержат его и выступят как госзаказчики проекта. "Мы (постком СГ – ред.) готовы были бы взяться за его рассмотрение как минимум на этом этапе… Такая идея была бы перспективна", - сказал Мезенцев. Он напомнил, что Москва и Минск реализуют проект "Поезд памяти", который доказал свою состоятельность, в текущем году финансирование осуществлялось из союзного бюджета. Госсекретарь подчеркнул, что в этом проекте приняли участие не только жители Белоруссии и России, но из стран-партнеров, а также выступил за то, чтобы страны СНГ шире участвовали в проекте. Мезенцев отметил, что также есть целесообразность проводить в союзном масштабе образовательные конференции, в частности, для молодежи, с использованием информационно-коммуникационных технологий и подключением "сотен городов Беларуси и России", по патриотической, исторической тематике, по теме искусства, литературы и культуры. Он заявил, что средства союзного бюджета могут активнее направляться на молодежные, издательские программы.
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, снг
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия, СНГ
Мезенцев считает реализацию проекта поезда-музея в СГ целесообразной
Мезенцев считает реализацию проекта поезда-музея в Союзном государстве целесообразной
ВИТЕБСК (Белоруссия), 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что в рамках объединения можно было бы реализовать проект "Поезд-музей".
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"Предложена идея - "Поезд-музей". Не каждый попадет в Эрмитаж, Национальный художественный музей в Минске. Но поезд-музей, в том числе с представлением электронных ресурсов коллекций ведущих музеев России и Беларуси, был бы возможен", - сказал Мезенцев в Витебске, выступая на заседании круглого стола на тему "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей".
Госсекретарь подчеркнул, что такой проект будет возможным, если министры культуры Белоруссии и России поддержат его и выступят как госзаказчики проекта. "Мы (постком СГ – ред.) готовы были бы взяться за его рассмотрение как минимум на этом этапе… Такая идея была бы перспективна", - сказал Мезенцев.
Он напомнил, что Москва и Минск реализуют проект "Поезд памяти", который доказал свою состоятельность, в текущем году финансирование осуществлялось из союзного бюджета. Госсекретарь подчеркнул, что в этом проекте приняли участие не только жители Белоруссии и России, но из стран-партнеров, а также выступил за то, чтобы страны СНГ шире участвовали в проекте.
Мезенцев отметил, что также есть целесообразность проводить в союзном масштабе образовательные конференции, в частности, для молодежи, с использованием информационно-коммуникационных технологий и подключением "сотен городов Беларуси и России", по патриотической, исторической тематике, по теме искусства, литературы и культуры.
Он заявил, что средства союзного бюджета могут активнее направляться на молодежные, издательские программы.
Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время