https://ria.ru/20230714/moskva-1884098454.html
На западе Москвы столкнулись два грузовика
На западе Москвы столкнулись два грузовика - РИА Новости, 14.07.2023
На западе Москвы столкнулись два грузовика
Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:50
2023-07-14T01:50
2023-07-14T02:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Рябиновой улице, в районе дома 55, столкнулись два грузовых автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар.Как уточняется, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую улицу перекрыт.
https://ria.ru/20230709/dtp-1883035580.html
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москва, происшествия
На западе Москвы столкнулись два грузовика
На Рябиновой улице в Москве столкнулись два грузовика, один из них загорелся
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На Рябиновой улице, в районе дома 55, столкнулись два грузовых автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.
Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар.
Как уточняется, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую улицу перекрыт.
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