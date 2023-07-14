https://ria.ru/20230714/moskva-1884098454.html

На западе Москвы столкнулись два грузовика

На западе Москвы столкнулись два грузовика - РИА Новости, 14.07.2023

На западе Москвы столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:50

2023-07-14T01:50

2023-07-14T02:52

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Рябиновой улице, в районе дома 55, столкнулись два грузовых автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар.Как уточняется, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую улицу перекрыт.

https://ria.ru/20230709/dtp-1883035580.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия